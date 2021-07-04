/638759/ثنائي-الأهلي-على-أعتاب-الرحيل-من-القلعة-الحمراء-تفاصيل

يبدو أن إدارة النادى الأهلى استقرت على رحيل مروان محسن مهاجم الفريق نهاية الموسم الجارى، وذلك بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب والجهاز الفنى إلى طريق مسدود بسبب اعتراض اللاعب على قرار عدم مشاركته في المباريات الرسمية مؤخرا وخروجه من قائمة الفريق التى خاضة مباراة بيراميدز واليوم امام سموحة ، وكذلك السفرالى قطر للمشاركة في مواجهة نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

ويرصد دوت الخليج الأسباب:

غضبه الشديد من تجاهل مشاركته وخروجه من حسابات بيتسو موسيمانى مؤخرا، أن مروان محسن اقترب من الانضمام إلى الجونة بداية من الموسم الجديد، وذلك بعدرغبة رضا شحاتة المدير الفنى للجونة مع مسؤولى لجنة التخطيط بالأهلى لطلب التعاقد مع مهاجم الأهلى عقب علمه بخروجه من حسابات المدير الفنى، وتقرر حسم الموضوع بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة عقب عودة بعثة الأهلى من قطر والانتهاء من المشاركة في السوبر الإفريقي

والترا بواليا

تسود حالة من الغموض حول مستقبل الكونغولى والتر بواليا مع الأهلى بعد انقلاب بيتسو موسيمانى المدير الفنى على لاعبه فجأة وخروجه من قائمة المباريات الاخيرة بعدما كان يلقب بالمحترف المدلل نظرا لكثرة حصوله على الفرصة منذ انضمامه للقلعة الحمراء، ونلقى الضوء فى السطور التالية حول مستقبل بواليا مع الاهلى

تعاقد الأهلي مع والتر بواليا من الجونة في يناير الماضي، حيث كبدت صفقة بواليا خزينة الأهلي مبلغ 22 مليون جنيه

رغم مشاركة والتر بواليا فى 17 مباراة بالموسم الجاري مع الاهلى لم يسجل سوى هدفين وصنع مثلهما

خرج والتر بواليا من حسابات بيتسو موسيماني، مدرب الأهلى خلال المباريات الأخيرة بعد أن حصل على فرص بالجملة فى خط هجوم المارد الاحمر.

يدخل النادي الأهلي اليوم الأحد مباراته أمام فريق سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الممتاز

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي -مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعه-سعد سمير-علي معلول-محمود وحيد-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم

خط الوسط:ألو ديانج-عمرو السولية-حمدي فتحي-أكرم توفيق

خط الهجوم:محمود كهربا-مجدي أفشة-صلاح محسن-محمد شريف-جونيور أجاي-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر.

فيما يغيب مدافع الفريق بدر بانون عن مواجهة سموحة اليوم، وذلك بسبب حصوله علي الإنذار الثالثة في مباراة بيراميدز وتعرض للإيقاف.