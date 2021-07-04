/638758/تقرير-تعرف-على-مصير-كارتيرون-مع-نادي-الزمالك-من-وجهة-نظر-الصحافة-التونسية

نشرت العديد من الصحف في الفترة الأخيرة عن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريب الفريق الأبيض، وذكرت تلك الصحف أن باتريس كارتيرون سوف ينتقل إلى الدوري التونسي لتدريب فريق الرجاء خلفا لمعين الشعباني المدير الفني السابق لفريق الترجي.

الصحف التونسية تنشر عن انتقال الفرنسي بارتيس كارتيرون إلى فريق الترجي

ويعرض دوت الخليج ما نشرته الصحف والمواقع الإخبارية التونسية عن دخول إداراة فريق الترجي التونسي للمفاوضات مع الفرننسي باتريس كارتيرون من أجل الإنتقال إلى فريق الترجي خلال فترة الإنتقالات المقبلة:

أوضحت التفارير التونسية أن تولي باتريس كارتيرون تدريب فريق الترجي خلال الفترة المقبلة هو أمر صعب للغاية، وذلك بسبب الشرط الجزائي الموجود في عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق الزمالك، وأكدت التقارير التونسية أن فريق الترجي ليس مستعد لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد كارتيرون.

موقع يؤكد على استحالة انتقال كارتيرون إلى فريق الترجي

ونشر الموقع الإخباري التونسي "football tunisien"، تقرير صحفي عن صعوبة تعاقد فريق الترجي التونسي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وأوضح التقرير أن أكبر عائق أمام فريق الترجي للتعاقد مع كارتيرون عو ضخامة الشرط الجزائي الموجود في عقد الفرنسي مع القلعة البيضاء، وأكد على عدم استعداد إداراة فريق الترجي دفع الشرط الجزائي، كما أوضح التقرير أن قيمة الشرط الجزائي الموجوده في عقد كارتيرون أكبر مما يستحق الفرنسي بارتيس كارتيرون، وأن نتائجه الأخيره مع فريق الزمالك تؤكد على عدم استحقاقه لتلك القيمة.

الحالة الوحيدة لانتقال كارتيرون إلى الترجي

ونشر تقرير صحفي أخر في إحدى الصحف التونسية، أنه يوجد حالة واحدة لتعاقد فريق الترجي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وهي أن يقوم نادي الزمالك بفسخ التعاقد مع الفرنسي، ولكن من الصعب للغاية حدوث ذلك، خاصة بعد توتر العلاقات بين الفريقين، بسبب مباراة الترجي أمام فريق مولودية الجزائر والتي انتهت بفوز فريق المولودية مما تسبب في خروج نادي الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الصعيد الأخر نشر الإعلامي سيف زاهر على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر" كارتيرون موجود في الزمالك السنة اللي جاية".