/638756/طعنوه-بسكين--ولفوه-في-كيس-بلاستيك--الحكاية-الكاملة-لمقتل-شاب-على-يد-3-أشقاء-في-الشرابية

ثلاثة أخوات تشاجر أحدهما مع شخص فاستعان بالاثنين الآخرين مضمرا في نفسه الشر للتخلص من غريمه عن طريق أله حاده كال له بها عددا من الضربات على رأسه وبعدها استعان بسلاح أبيض «سكين» من شقيقه للتأكد من موته، وأحضر كيسا بلاستيكيا أسود اللون كبيرا ولف جثة الضحية وألقاها في أحد الأماكن النائية لإبعاد الشبهة عنه.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل العثور على جثة شاب في أحد الأمان النائية بها عدة طعنات

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوجود جثة في أحد الأماكن النائية بها عدد من الطعنات بمناطق مختلفة من الجسد وضربات على الرأس.

انتقل على الفور قوة من مباحث القسم إلى مكان الحادث، وأتضح صحة البلاغ وبمراجعة الكاميرات الموجودة في محيط الجريمة، تم التعرف على هوية المتهمين الثلاثة الأشقاء.

قرار الإحالة

جاء في أمر الإحالة قيام المتهمين «يوسف. ف. إ، 18 عاما، طالب»، «محمد. ف. إ، 35 عاما، فرد أمن بأحد البنوك»، «أحمد. ف. إ، 36 عاما، فني تبريد وتكييف»، في غضون شهر أغسطس من العام الماضي بقتل المجني عليه «إيهاب. م. ع» بأنه على إثر خلافات سابقة بينهما وحال تهديد المجني عليه له بسلاح أبيض «سكين»، رد التهديد الواقع عليه بأن كال له ضربة بقطعة حديدية استقرت في رأسه أفقدته وعيه وسقط أرضا فتجاوز المتهم رد الاعتداء عليه وتولدت لديه نية إزهاق روحه فاستل السلاح الأبيض من المجني عليه وأنهال عليه طعنا في أنحاء جسده فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

والمتهمان الثاني والثالث أخفيا جثة المجني عليه بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليه والتحقق من حالة الوفاة وأسبابه بأن وضعاه داخل السيارة المملوكة للمتهم الثاني وألقياه بأحد المناطق النائية.

ضبط المتهم وشقيقيه

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين وتولت النيابة العامة التي تولت التحقيقات ، معهم واعترفوا تفصيليا بالواقعة وأحالتهم إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين.