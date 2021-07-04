/638752/ثبوت-إصابة-أحد-أعضاء-فريق-التجديف-الأوليمبي-الصربي-بفيروس-كورونا-تفاصيل

انشرت أنباء من هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد، أن اثبتت وجود إصابة أحد أعضاء الفريق الأوليمبى الصربى للتجديف بفيروس كورونا المستجد ، وذلك عقب وصوله إلى مطار فى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية أن نتيجة فحص الكشف عن فيروس "كورونا" لعضو فريق التجديف الصربي جاءت إيجابية، وذلك بعد ان خضع لفحص أمس السبت عقب وصولة غلي اليايان، مشيراً ان من الممكن إصابة زملائه الرباعي بعد المخالطة حيث تم عزل كل منهم منفرداً لحين اجراء مسحة جديدة خلال ايام.

وأوضح أن الوفد الصربي يعد الثاني الذي يكون لديه إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن ثبتت إصابة عضوين بالفريق الأوغندي في اليابان الشهر الماضي.

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي للمشاركة في "أولمبياد طوكيو 2020"، والتي تقام يوم 23 يوليو وتنتهي 3 أغسطس.

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021

ظهر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم بصورة جيدة خلال الفترة السابقة، حيث استطاع أبناء النيل بقيادة شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي، حصد العديد من الألقاب القارية، كما استطاع غريب أن يتأهل بمنتخب الفراعنة إلى "أولمبياد طوكيو2020"، وذلك بعدما حصد المنتخب الأولمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكوت ديفواري، في نهائي البطولة الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2/1، وبهذا التأهل حقق منتخب مصر رقما قياسيا في التأهل إلى الأولمبياد ، حيث تأهل منتخب الفراعنة 13 مرة إلى الأولمبياد الصيفية. وضمت مجموعة مصر كل من المنتخبات التالية: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وجاءات مواعيد المباريات كالأتي:

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).