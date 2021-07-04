/638750/محمد-كيلاني-يعود-بأغنية-جديدة-بعد-غياب-10-سنوات

قرر الفنات والمطرب المصري محمد كيلاني العودة للساحة الغنائية بأغنية جديدة بعد غياب دام 10 سنوات، ومن المقرر طرحها يوم 23 من شهر يوليو الجاري.

دوت الخليج يرصد عودة الفنان محمد كيلاني للساحة الغنائية، وموعد طرح أغنيته الجديدة.

محمد كيلاني يروج لأغنيته الجديدة

شوق كيلاني متابعيه لأغنيته الجديدة متمنيًا أن تنال إعجابهم، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بعد ١٠ سنين.. ٢٣/٧ ميعاد الأغنية الجديدة إن شاء الله.. استنيت كتير أوي عشان اعمل الأغنيه دي.. وصبرت كتير.. و إن شاء الله ربنا هيعوض صبرى ده أنا متأكد و واثق في ربنا جدًا.. متنسوش ٢٣/٧ يارب تعجبكم".

وبمجرد إعلان محمد كيلاني عن أغنيته الجديدة، انهالت التعليقات من متابعيه ومحبيه، والتي تكللت بالحماس لسماع الأغنية، مؤكدين له مدى اشتياقهم لأعماله الغنائية.

محمد كيلاني في مسلسل «الآنسة فرح»

يذكر أن محمد كيلاني شارك مؤخرًا مسلسل «الآنسة فرح» الموسم الثالث، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى.

أغنية ست الكل آخر أعمال محمد عطية الغنائية

يشار أن أخر أعمال محمد كيلاني في عالم الغناء كانت من خلال طرحه أغنية تحمل اسم «ست الكل» في عام 2015، وذلك احتفالًا بعيد الأم، والأغنية من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان الملحن مادى، وتوزيع الموزع الموسيقى وسام عبدالمنعم.