طارق الخولي يتقدم بطلب إحاطة  بشأن مُخرجات قمة مجموعة السبع ومدي تأثيرها

/638745/طارق-الخولي-يتقدم-بطلب-إحاطة- بشأن-مخرجات-قمة-مجموعة-السبع-ومدي-تأثيرها

تقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية، بشأن مُخرجات قمة مجموعة السبع ومدي تأثيرها على الساحة الدولية.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب طارق الخولي بطلب احاطة لوزير الخارجية وأشار النائب طارق الخولي فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى أهم القرارت التي اتخذت فى القمة ومنها:

تطوير البنية التحتية

أولًا- دعم المشروعات المُتعلقة بمواجهة التغير المناخي العالمي، وزيادة إجمالي المساهمات في معالجة قضية المناخ. ثانيًا- إقرار خطة "إعادة بناء العالم بشكل أفضل لتطوير البني التحتية في الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ثالثًا- إقرار اتفاق لإصلاح النظام الضريبي العالمي، والاتجاه إلى فرض ضريبة موحدة على الشركات التكنولوجية العملاقة.

وأكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه من الممكن أن تدفع مصر تلك القضايا ذات التأثير على المشهد الدولي بما يتوافق مع السياسة الخارجية المصرية؛ وذلك من خلال دورها الفاعل والمحوري إقليميًا ودوليًا.

قمة مجموعة السبع

وطالب النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية ببحث إمكانية التعاطي مع مُخرجات قمة مجموعة السبع، وذلك من مُنطلق تعزيز الشراكة الدولية لمواجهة تلك التحديات العالمية، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.