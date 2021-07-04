/638749/تعليق-ميسي-عقب-فوز-منتخب-بلاده-على-الإكوادور-في-ربع-نهائي-كوبا-أمريكا

علق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة، على فوز منتحب بلاده أمام منتخب الإكوادور، في المباراة التي لعبت صباح اليوم الأحد، على ملعب ماني جارينشا الوطني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021. استطاع ميسي الحصول على أفضل لاعب في المباراة، ونجح في تسجيل الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، كما صنع الهدف الأول لزميله دي بول، والهدف الثاني لدي ماريا، وظهر ميسي بصورة جيدة خلال المباراة.

تصريحات ميسي عقب فوز منتخب الارجنتين على منتخب الإكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا

وقال ميسي عقب انتهاء المباراة:"مباراة منتخب الإكوادور كانت صعبة للغاية، لقد كانت المباراة قتالية بين المنتخبين، ولكن تمكنا من حسمها لصالحنا، وأخذنا خطوة جديدة نحو التتويج باللقب"

وأضاف"الملعب لم يساعدنا على إخراج كل ما لدينا، ونجحنا في تحقيق هدف من أهجافنا وهو أن نكون ضمن أفضل 4 منتخبات في هذه النسخة من البطولة، والأن علينا أن نستريح قليلا، قبل الاستعداد للمباراة القادمة" وأتم"هدفي هو التتويج بالبطولة، أما بالنسبة للجوائز الفردية فهي أمر ثانوي".

ويسعى ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة إلى تحقيق أول بطولة له في تاريخه مع منتخب بلاده الأرجنتين، ويرغب لاعبي الأرجنتين إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققوه خلال تلك البطولة، حيث استطاع راقصو التانجو من تصدر المجموعة الأولى في دور المجموعات من البطولة، حيث احتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولة في كوبا أمريكا برصيد 10 نقاط، ثم جاء في المركز الثاني منتخب الأوروجواي برصيد 7 نقاط. وعلى الجانب الأخر تأهل منتخب الإكوادور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا عن طريق الحصول على المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ولم يستطع لاعبي منتخب الإكوادور من التغلب على رفاق ميسي في المباراة التي جمعتهم في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث انتهت المباراة بفوز منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

تشكيل منتخب الأرجنتين في مباراة اليوم أمام منتخب الإكوادور

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: مولينا، بيتزيلا، أوتاميندي، أكونيا.

في خط الوسط: باريديس، دي بول، لو سيلسو.

في خط الهجوم: جونزاليس، ميسي، لاوتارو.

تشكيل منتخب الإكوادور في مباراة اليوم أمام منتخب الأرجنتين

في حراسة المرمى: جاليندز.

في خط الدفاع: إستوبينان، أربوليدا، هنكابي، بريشادو.

في خط الوسط: ميندز، مينا، بالاسيوس.

في خط الهجوم: جرينزو، فرانكو، فالنسيا.