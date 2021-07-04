/638748/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-غزل-المحلة-والقنوات-الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مع فريق غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري الممتاز. ومن المقرر أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة من مساء بعد غد الاثنين، على استاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة التي تجمع بين الزمالك وغزل المحلة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسة الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

وتمكن نادي الزمالك خلال مسيرته في الدوري العام للموسم الحالي من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 7 مباريات فيما تلقى الهزيمة مرتين.

وازدادت فرص نادي الزمالك للحصول على لقب الدوري العام للموسم الحالي خاصة بعد تعادل غريمه التقليدي النادي الأهلي في المباراة الأخيرة ضد نادي بيراميدز بهدفين لكل منهما.

وفاز نادي الزمالك في اخر مباراة له على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه اللاعب أحمد سيد زيزو.

وسوف يلعب نادي الزمالك مباراته القادمة أمام فريق غزل المحلة، وستقام المباراة التي يسعى نادي الزمالك من خلالها لاقتناص النقاط الثلاثة على ستاد القاهرة الدولي.

ومن ناحيه اخري قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، وذلك عقب الانتهاء من مباراة الفريق من مباراة غزل المحلة، والتي تقام يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري الممتاز.

أوضح باتريس كارتيرون للاعبيه، أنهم إذا حققوا الفوز في المباراة المقبلة أمام فريق غزل المحلة، سيمنحهم راحة سلبية لمدة 10 أيام خلال فترة التوقف الدولي، والتي لن يلعب فيها الفريق الابيض أي مباراة رسمية.

الزمالك في مواجهة قوية مع فريق الاتحاد السكندري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول مباراة رسمية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، أمام فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام في استاد الإسكندرية يوم 7 أغسطس.

الجدير بالذكر أن إداراة فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب جناح الفريق، لمدة ثلاث سنوات، كما نجحوا في تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق، واحتفل لاعبي الفريق بتجديد اللاعبين، بينما وصل الإتفاق مع فرجاني ساسي إلى طريق مسدود، وذلك بسبب عدم موافقة اللاعب على التجديد للفارس الأبيض، ونشرت العديد من الصحف القطرية عن توقيع الدولي التونسي فرجاني ساسي لفريق الدحيل القطري مقابل 3 مليون دولار في الموسم.