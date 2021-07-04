أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأحد:موعد مباراة الأهلي وسموحة.. الزمالك يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة غزل المحلة.. أهم المواجهات

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تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأحد، الأهلي يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

قام مباراة فريق المقاولون العرب امام فريق طلائع الجيش والتي من المقرر إقامتها في تمم الساعة الخامسة مساء على قناة on time sport

تقام مباراة بيراميدز أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء على قناةon time sport

تقام مباراة سموحة أمام فريق الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport

موعد مباراة الأهلي وسموحة

يدخل النادي الأهلي اليوم الأحد مباراته أمام فريق سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الممتاز.

ذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبدء التحضير لمباراة سموحة التي تقام مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت جلسة المدير الفني مع معاونيه قبل انطلاق مران الأهلي للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي ينفذه الفريق اليوم في بداية التحضير لمباراة سموحة. وأدى الأهلي مرانه أمس على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.

غيابات الأهلي عن مواجهة سموحة اليوم

ويغيب عن صفوف الفريق كل من محمد هاني، وليد سليمان، محمود متولي، كريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة

واستمر استبعاد الثلاثي ناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام والكونجولي والتر بواليا لأسباب فنية.

الزمالك

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مع فريق غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري الممتاز. ومن المقرر أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة من مساء بعد غد الاثنين، على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري نظرا لانتشار فيروس كورونا. ويدخل الزمالك اللقاء متصدرا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة