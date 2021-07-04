/638747/بنك-مصر-ومشكلة-تطبيق-Banque-Misr-عميل-مش-عارف-استعلم-عن-حسابي

واجه أحد عملاء بنك مصر Banque Misr مشكلة كبيرة صباح اليوم الأحد أثناء تواجده خارج البلاد، حيث أنه لا يستطيع الاطلاع على حسابه في بنك مصر بسبب عطل في تطبيق بنك مصر Banque Misr لأكثر من أربع أيام.

دوت الخليج

تطبيق بنك مصر Banque Misr

كتب أحد عملاء بنك مصر Banque Misr عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "السلام عليكم لوسمحت انا عميل ف بنك مصر وبقالي اربع ايام اجي اخش على ابليكشن بنك مصر وافتحو من الموبايل واستعلم عن الحساب الاقي يقول معلق مؤقتا".

وتابع عميل Banque Misr، وكتب: "للعلم الحساب كان يفتح معايا كويس وشغال بقالو اكتر من سنة، واول مره يعمل كده معايا اي المشكله لو سمحت لاني خارج البلاد وبحول فلوس عليا واخب استعلام عن الحساب بتاعي عشان الحوالات ارجو الرد والمساعدة شكرا بنك مصر".

رد Banque Misr بنك مصر

حرص المسؤول عن صفحة بنك مصر Banque Misr بالرد على العميل واعتذر منه لعطل التطبيق وكتب: "نعتذر لحضرتك عن المشكلة التى واجهتك اثناء استخدام تطبيق Banque Misr بنك مصر".

وأضاف: "يمكنكم التواصل معنا عبر احد الوسائل الواردة بالرابط الاتى حتى يتسنى لنا المساعدة .. من هنـــــــــــــــــــــــــــــا ".

خدمة عملاء بنك مصر من خارج مصر

وعن خدمة عملاء Banque Misr بنك مصر، كتب: "يمكنكم التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر اتصالكم بالرقم 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع".