القوى العاملة: تعيين 1.293 شاب بالقطاع الخاص فى البحيرة

وقال الوزير إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 17 منحة مولود بإجمالى 34 ألف جنيه، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 68 ألف جنيه لـ 27 عاملا من المسجلين.
وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضى، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 533 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 6 ندوات توعية عمالي، وعمل 5 زيارات خدمات عمالية.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 81 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وبحث 8 شكاوى فى نفس المجال، والتفتيش على 320 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 18 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، وتم حفظ 5 شكاوى، و6 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعقد دورتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، فترة صباحية ومسائية، لـ 20 متدربة.
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