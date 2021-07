/638737/عملاء-We-المصرية-للاتصالات-يشكون-من-الانترنت-حولنا-لشركة-اتصالات

اشتكى عملاء شركة We المصرية للاتصالات من سوء خدمة الانترنت بسبب انتهاء باقاتهم بسرعة كبيرة رغم أن استهلاكهم لباقي شركة We المصرية للاتصالات ليس كبير، مشيرين إلى أن WE تفعل هذا عمدًا حتى يتم الاشتراك في الباقة الأغلى.