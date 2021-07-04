/638736/الأرجنتين-تقصو-على-الإكوادور-بثلاثية-في-مباراة-ربع-نهائي-كوبا-أمريكا

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب الإكوادور، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الدورب ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا، واستطاع راقصو التانوجو انهاء المبارا بثلاثية نظيفة، حيث بدأ دي بول نجم منتخب الأرجنتين أهداف المباراة بتسجيله الهدف الأول لصالح الأرجنتين في الدقيقة الـ 39، ثم قام بإحراز الهدف الثاني دي ماريا في الدقيقة الـ 85، ثم استطاع ليونيل ميسي تسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

ميسي يأمل بالتتويج بالبطولة الأولى له مع منتخب بلاده

ويسعى ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة إلى تحقيق أول بطولة له في تاريخه مع منتخب بلاده الأرجنتين، ويرغب لاعبي الأرجنتين إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققوه خلال تلك البطولة، حيث استطاع راقصو التانجو من تصدر المجموعة الأولى في دور المجموعات من البطولة، حيث احتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولة في كوبا أمريكا برصيد 10 نقاط، ثم جاء في المركز الثاني منتخب الأوروجواي برصيد 7 نقاط.

الأرجنتين تتغلب على الإكوادور بثلاثية

وعلى الجانب الأخر تأهل منتخب الإكوادور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا عن طريق الحصول على المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ولم يستطع لاعبي منتخب الإكوادور من التغلب على رفاق ميسي في المباراة التي جمعتهم في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث انتهت المباراة بفوز

منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة، ويتأهل بذلك ويلتقي بذلك منتخب الأرجنتين مع منتخب كولمبيا، حيث استطاع منتخب كولمبيا من التغلب على نظيره منتخب الأوروجواي في ركلات الترجيح، ويعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين:

تشكيل منتخب الأرجنتين في مباراة اليوم أمام منتخب الإكوادور

في حراسة المرمى: مارتينيز. في خط الدفاع: مولينا، بيتزيلا، أوتاميندي، أكونيا. في خط الوسط: باريديس، دي بول، لو سيلسو. في خط الهجوم: جونزاليس، ميسي، لاوتارو.

تشكيل منتخب الإكوادور في مباراة اليوم أمام منتخب الأرجنتين

في حراسة المرمى: جاليندز. في خط الدفاع: إستوبينان، أربوليدا، هنكابي، بريشادو. في خط الوسط: ميندز، مينا، بالاسيوس. في خط الهجوم: جرينزو، فرانكو، فالنسيا.