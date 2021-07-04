/638735/اليوم--المحكمة-الاقتصادية-بالإسماعيلية-تنظر-قضية-السفينة-إيفر-جيفن

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كل من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم الأحد 4 يوليو 2021، في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، ضد سفينة الحاويات البنمية “إيفر جيفن”.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، ضد سفينة الحاويات البنمية “إيفر جيفن”

وتأتي الدعوة لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية التى جنحت بقناة السويس، في 23 مارس الماضي، بعد أن تقرر تأجيل القضية إلى اليوم الأحد، لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين، وهو ما تم وكشف الطرفين عن الوصول إلى حل بشأن التسوية المقرر الإعلان عنها في منتصف الأسبوع المقبل.

وشهدت أزمة السفينة البنمية "إيفر جيفن" التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك، حيث من المقرر توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب.

رئيس هيئة قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن هناك حلًا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، مشيرًا إلى الإعلان خلال ساعات، دون الإفصاح عن تفاصيله، بعد أن تم توقيع على اتفاق على سرية بنود التسوية بين الطرفين.

وأكد ربيع، أن الحل مرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، موضحًا أنه جرى دراسة الأمر، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى؛ للحافظ على مصالح الأطراف كافة.

ولفت إلى أن الهيئة حافظت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يُرضي كافة الأطراف.

"إيفر جيفن"

وفي هذا السياق، قال الدكتور حازم بركات، محامي الشركة المالكة للسفينة البنمية "إيفر جيفن"، إنه من المقرر توقيع اتفاق تسوية نهائي مع هيئة قناة السويس خلال أيام، مشيرًا إلى أنه بعد إتمام التسوية، وتوقيع العقود، سيتم رفع الحجز التحفظي على السفينة، موضحًا أن إلغاء الحجز عن السفينة يتم عبر أمر قضائي.