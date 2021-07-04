ميمي جمال تنضم لأبطال مسلسل «السيدة زينب»

تشارك الفنانة ميمي جمال في مسلسل جديد بعنوان «السيدة زينب» والذي يمثل عودتها للدراما التليفزيونية بعد غياب 7 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل «شارع عبدالعزيز 2» مع الفنان عمرو سعد، والذي يعد استكمالًا لاجزء الأول الذي تم إنتاجه في 2011

دوت الخليج يكشف انضمام ميمي جمال لأبطال مسلسل السيدة زينب

يُعد مسلسل «السيدة زينب» من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر وانضم مؤخرًا كلا من الفنانة الاستعراضية دينا، والفنان حسام داغر الذي وصف العمل بأنه نقلة كبيرة في تاريخه الفني إذ يجسد فيه شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي شخصية محورية يدور حولها العمل.

وتدور أحداث مسلسل «السيدة زينب»في أحياء السيدة زينب وزفاف المدق ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة بمجرد انتهاء صناع العمل من كافة التجهيزات وتعاقدات باقي المشاركين في العمل.

عائلة حاحا آخر أعمال ميمي جمال الدرامية التي لم ترى النور

وكان آخر أعمال الفنانة ميمي جمال في الدراما التليفزيونية، مسلسل ست كوم بعنوان «عائلة حاحا» الذي لم يرى النور حتى الآن لأسباب تسويقية، وهو من بطولة طلعت زكريا بصحبة ابنته إيمي وابنه عمر، ويُشاركهم البطولة نادية العراقية، وبدرية طلبة، وعبد الله مشرف.

مسلسل «عائلة حاحا» تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول عائلة "حاحا"، رب الأسرة "حاحا" الأب العاطل الذى يدخل في العديد من المشاريع التجارية الفاشلة التي تتسبب في معاناة أسرته المكونة من زوجته "مرتاحة"، ووالدته "مصباحة"، وأبنائه "ساحة" و"سماحة" و"تمساحة"، وهو من تأليف طلعت زكريا، وإخراج رائد لبيب، وتم انتاجه منذ ثلاث أعوام.

ميمي جمال تتألق في فيلم ضغط عالي

وكانت قد تألقت الفنانة ميمي جمال في فيلم «ضغط عالي» وتدور أحداثه حول شاب في منطقة شعبية، يعمل كمهندس كهرباء، يقع له حادث يتسبب في شحنه بالكهرباء، ليصبح مصدر طاقة كهربائية لمنزله وأهل منطقته، يقع في حب فتاة بعد أن صعقها بالكهرباء، وبسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يحاول المسؤولون استغلال قدرته لتعويض الكهرباء.

والعمل من إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف محمود صتبر، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، أيتن عامر، لطفي لبيب، هالة فاخر، صبري عبد المنعم وميمي جمال ، عبدالله مشرف، وغيرهم.