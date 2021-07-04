/638734/عملاء-بنك-CIB-سي-أي-بي-يشيدون-به-بنك-نثق-فيه

بنك CIB سي أي بي اشاد به عملائه في الساعات الماضية من الخدمات التي يقدمها بنك CIB على مدار اليوم حيث أنه يحرص على الاجابة على كل الاسئلة الشائكة والاستفسارات من خلال خدمة عملاء بنك CIB وصفحتهم الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وغيرها من صفحاتهم على السوشيال ميديا.

دوت الخليج عملاء بنك CIB وكتب عملاء بنك CIB عبر صفحتهم على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "بنك نثق فيه"، واتفق معه عميل أخر من بنك CIB وكتب: "بنكي المحترم". رسوم فتح حساب في بنك CIB كما تجاوبت خدمة عملاء بنك CIB مع سؤال أحد العملاء عن رسوم فتح حساب جاري، فأجاب بنك CIB: " يرجي العلم ان رسوم فتح الحساب الجارى هي 50 جنيها ام بالنسبة إلى Easy Saving أو Easy Current بدون رسوم فتح الحساب". مواعيد فروع بنك CIB فروع CIB سي اي بي بدأت بالعمل اليوم الأحد من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

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