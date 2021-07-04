الصحة: إغلاق 1.259 عيادة ومركز طبى ومستشفى خاص فى 26 محافظة

جدة - نرمين السيد - أعلنت ورازة الصحة والسكان إغلاق 1.259 منشأة طبية خاصة مخالفة، تنوعت بين مستشفيات وعيادات ومراكز بـ 26 محافظة خلال الأسبوع الماضى، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التى تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المرضى.





وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن تلك الحملات الدورية تأتى فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية.

وأوضح مجاهد أن الحملات تضمنت المرور على 3.879 منشأة طبية خاصة بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، بنى سويف، الشرقية، البحر الأحمر، القليوبية، المنوفية، البحيرة، بورسعيد، قنا، السويس، المنيا، سوهاج، مطروح، أسوان، الأقصر، الغربية، أسيوط، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، دمياط، الوادى الجديد)، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن المنشآت الطبية الخاصة التى تم غلقها خلال الحملات تنوعت بين مستشفيات وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وحضانات أطفال، وعيادات خاصة، ومراكز علاج طبيعى، ومراكز تجميل، لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، وبالتعاون مع مباحث التموين.

ولفت زكى إلى تحرير 144 محضر حيال المخالفات التى تم رصدها وتنوعت بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلاً عن العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة)، مؤكداً على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.