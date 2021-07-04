الزراعة: نعمل على فتح أسواق جديدة حول العالم لزيادة الصادارات

جدة - نرمين السيد - وقال القرش، فى تصريح لقناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، "إننا بالفعل فتحنا أهم الأسواق وأصعبها وهى السوق اليابانى، حيث أنها من أكثر الأسواق تعقيدا لدخول منتج زراعى جديد، كما تم فتح أسواق فى الدول العربية والأمريكتين والدول الإفريقية".

وأضاف "أن الأسواق التى نعمل معها بالفعل أدخلنا إليها منتجات جديدة بحيث يكون لدينا تنوع فى حجم الصادرات الزراعية، مشيرا الى أن الدولة مستمرة فى السياسة الزراعية التوسعية كما تعمل أيضا على رفع قدرات المزارعين وتواصل البحث العلمى لزيادة الكفاءة الإنتاجية".

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلن أمس عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن، وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021، وذلك بزيادة قدرها حوالى 15% عن نفس الفترة من العام الماضى.