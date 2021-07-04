جدة - نرمين السيد - وقال القرش، فى تصريح لقناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، "إننا بالفعل فتحنا أهم الأسواق وأصعبها وهى السوق اليابانى، حيث أنها من أكثر الأسواق تعقيدا لدخول منتج زراعى جديد، كما تم فتح أسواق فى الدول العربية والأمريكتين والدول الإفريقية".
وأضاف "أن الأسواق التى نعمل معها بالفعل أدخلنا إليها منتجات جديدة بحيث يكون لدينا تنوع فى حجم الصادرات الزراعية، مشيرا الى أن الدولة مستمرة فى السياسة الزراعية التوسعية كما تعمل أيضا على رفع قدرات المزارعين وتواصل البحث العلمى لزيادة الكفاءة الإنتاجية".
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلن أمس عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن، وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021، وذلك بزيادة قدرها حوالى 15% عن نفس الفترة من العام الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: نعمل على فتح أسواق جديدة حول العالم لزيادة الصادارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.