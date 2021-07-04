/638725/تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-سموحة-اليوم--وعودة-أيمن-أشرف

يستعد النادي الأهلي لمبارته أمام فريق سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز

ويرصد دوت الخليج التشكيل المتوقع:

هناك استقرار من جانب المدير الفني للنادي الأهلي، على تعديل طريقة اللعب لتصبح 4/2/3/1 بدلا من الاعتماد على 3 لاعبين في خط الوسط

ويسعى المدير الفني من ذلك الضغط على دفاع الخصم بشكل قوي، وذلك بدلا من فرض السيطرة على منطقة خط الوسط

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، على عودة أيمن أشرف للعب في خط الدفاع، وذلك بعد غياب اللاعب عن خوض المواجهة الماضية أمام بيراميدز بسبب الإيقاف، ويعتبر أيمن أشرف من العناصر التي يثق بيتسو موسيماني في مستواها الفني بشكل كبير

هناك استقرار من جانب الجهاز الفني للنادي الأهلي، على عودة المتألق حسين الشحات للتواجد في التشكيل الأساسي وذلك بعد فترة من التوهج والتألق للاعب بعد مشاركته كبديل في المواجهات الآخيرة، حيث ظهر بشكل جيد في لقاء الإياب أمام الترجي التونسي وسجل هدف، وسجل ايضا بعد مشاركته كبديل في لقاء بيراميدز.

هناك تفكير من جانب الجهاز الفني في عدم مشاركة طاهر محمد طاهر بعد أن بذل مجهوداً كبيراً في لقاء بيراميدز وذلك لتجنب تعرضه للإجهاد وحال عدم دخول طاهر للتشكيل الأساسي سيكون هناك مفاضلة بين جونيور أجاي ومحمود كهربا للمشاركة على حسابه.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمود كهربا، أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

وجاءت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي -مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعه-سعد سمير-علي معلول-محمود وحيد-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم

خط الوسط:ألو ديانج-عمرو السولية-حمدي فتحي-أكرم توفيق

خط الهجوم:محمود كهربا-مجدي أفشة-صلاح محسن-محمد شريف-جونيور أجاي-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر.

فيما يغيب مدافع الفريق بدر بانون عن مواجهة سموحة اليوم، وذلك بسبب حصوله علي الإنذار الثالثة في مباراة بيراميدز وتعرض للإيقاف.

الجدير بالذكر ان الأهلي تعادل أمام فريق بيراميدز والتي انتهت بنتيجة 2/2 لكل منهم في الجولة الماضية.

ودخل النادي الأهلي مباراة بيراميدز بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.