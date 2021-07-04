تعرف على أبرز غيابات الأهلي أمام سموحة قبل مواجهة اليوم

ويفقد الأهلي في مواجهة سموحة خدمات المدافع المغربي بدر بانون للإيقاف؛ بعد حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية ضد بيراميدز.

ويغيب عن صفوف الفريق كل من محمد هاني، وليد سليمان، محمود متولي، كريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة.

واستمر استبعاد الثلاثي ناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام والكونجولي والتر بواليا لأسباب فنية.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق.

وسط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: مروان محسن، محمد شريف.

وضمت قائمة سموحة كل من الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود البدري، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أطهر الطاهر، شريف رضا، أحمد حمص، محمد رزق، محمود حليمو، محمد ليلة، رفيق كابو، محمد نادي، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر، عرفة السيد، ديريك نسيبامبي.

على الجانب الاخر، الفريق السكندري، خسر من الإسماعيلي بثلاثية في اخر مبارياته، ويريد تكرار ما فعله في الدور الأول عندما فاز على الأهلي، ليعزز موقفه في المربع الذهبي، وينافس على مركز مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وتحدث أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن أهمية مواجهة الأهلي اليوم، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز، قائلا: " تنتظرنا مباراة هامة غدا وينبغي علينا تحقيق نتيجة إيجابية فيها، هي مباراة مهمة جدا لنا لضمان الاستمرار في موقع متميز في جدول الدوري".

وتابع: "علينا اللعب بندية من أجل الخروج بالنتيجة المرجوة، نواجه فريق الأهلي القوي الذي يمتلك مجموعة من العناصر المتميزة".

الجدير بالذكر ان الأهلي تعادل أمام فريق بيراميدز والتي انتهت بنتيجة 2/2 لكل منهم في الجولة الماضية.

ودخل النادي الأهلي مباراة بيراميدز بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.