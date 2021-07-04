/638726/استقرار-فى-اسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-الأحد

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاحد، استقرار في السوق المصري، وسجلت أسعار الخضار بعض ارتفاع في سعر الخيار والبطاطس والملوخية، واستقرار فى باقي الأنواع اليوم الاحد الموافق 4\7 \2021، ونقدم الأسعار للقراء والمتابعين ليظلوا على دراية بأسعار السوق، والتي تنوعت ما بين المانجو، الثوم، الكانتلوب، والخيار البلدي وجاءت كالتالي في السوق:

دوت الخليج يرصد اسعار الخضروات والفاكهة اليوم فى السوق المصري أسعار الخضروات الطماطم بين 1.50 جنيه و2.70 جنيه. البطاطس بين 4.5 جنيه و5.5 جنيهات. البصل بين 1.50 جنيهات و3 جنيهات. الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات. الفاصوليا بين 4 جنيه و5 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الملوخية بين 2.50 جنيه و5.50 جنيهات. الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات. اسعار الفاكهة الليمون البلدي بين 6 جنيه و14 جنيهات. الفروالة بين 3 و6 جنيهات. الجوافة بين 6 و9 جنيهات. الخوخ بين 7 و11 جنيهات. المانجو العويس 15 و30 جنيهًا. المانجو الزبدية 10 و14 جنيهًا. العنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.

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