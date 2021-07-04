ازاى استلف من اتصالات أو كيفية الاستلاف من اتصالات أو خدمة سلفني شكراً، من أكثر الخدمات التي يبحث عنها جميع مشتركي شبكة المحمول الأحدث في مصر Etisalat ، إذ تعد خدمة سلفنى شكرا المقدمة من اتصالات من أهم الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي تمكنهم من استعمال الهاتف الخاص بهم في حال نفاذ رصيدهم.

ازاى استلف من اتصالات

يمكنك عزيزي عميل اتصالات الاستفادة من خدمة سلفني بكل سهولة، وذلك بعد تطابق الشروط السابقة عليك، كما يمكنك الاستلاف بقيمة ٢٤ جنيه رصيد ويتم خصم قيمة الاستلاف بعد عملية شحن الرصيد الأولى بعد الاستلاف، وتتم عملية استلاف رصيد كالتالي:

عليك عزيزي العميل بطلب هذا الكود *991# .

وستظهر لك رسالة جارى تنفيذ طلبك.

ستصل على هاتفك رسالة نصية بإتمام عملية الاستلاف وقيمة الاستلاف.

إذا كنت عزيزي العميل لا تعلم عدد هذه المرة التي تقوم بالاستلاف بها وقيمة المبلغ المراد سداده لشركة اتصالات فبكل سهولة عليك الاتصال بخدمة العملاء من خلال هذا الكود المختصر *٩١١# .

شروط استخدام خدمة سلفني

لتتمكن من الاستفادة من الخدمة يجب أن يكون رصيدك الحالي صفر أو بحد أقصى ١ جنيه رصيد.

تسجيل الخط بالرقم القومي.

أن يكون مر ثلاثة أشهر على استخدامك لخط اتصالات، واستلاف ثلاثة جنيهات لا أكثر.

عليك استهلاك ١٠ جنيه رصيد قبل اللجوء لخدمة سلفني.

لتستطيع استلاف ٢٤ جنيها رصيد من اتصالات، يجب مرور ٦أشهر على استخدامك لخط اتصالات.

في حال تقوم بالاستلاف للمرة الثانية يجب عليك سداد السلفة الأولى أولا.

هذه الخدمة مقدمة لجميع مستخدمي خطوط اتصالات.

معرفه رصيد الاستلاف من اتصالات

عندما تقوم باستلاف الرصيد أكثر من مرة، قد لا تتذكر المبلغ المطلوب سداده، ولكن يمكن معرفته بسهولة عن طريق كتابة الكود #911* ( نجمة 911 شباك)، وسيظهر أمامك بكل سهولة عدد مرات التي استخدمت فيها سلفني شكراً، وتسهيلاً على ملائها قامت الشركة بتخصيص أكواد للعديد من الخدمات مثل خدمة إلغاء كول تون اتصالات.

تكلفة خدمة سلفني شكرا

لا تقدم شركة اتصالات هذه الخدمة مجانا لعملائها فمع كل عملية استلاف رصيد تقوم الشركة بخصم عدد ١ جنيه تكلفة الخدمة وسيتم سداد المبلغ مع أول عملية الشحن يقوم بها العميل فمثلا إذا كانت عملية الاستلاف بقيمة ٣ جنيهات سيتم خصم ٤ جنيهات، نتمنى أن نكون أجبنا بشكل وافي عن تساؤلكم ازاى استلف من اتصالات بالتفصيل.