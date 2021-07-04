/638718/يورو-2020-التشيك-وأوكرانيا-يودعان-البطولة-والدنمارك-وإنجلترا-يحجزان-مقعدين-في-الدور-نصف-النهائي-وأوديجارد-يعود-لـ-ريال-مدريد

شهدت بطولة كأس أمم أوروبا 2020، في مبارياتها النهائية في الدور الربع نهائي للبطولة، علي العديد من الأحداث الشيقة في ختام مبارياتي الدور، اليوم السبت الموافق الثالث من يوليو، في لقائي إنجلترا، مع أوكرانيا، وفي الجانب الأخر إلتقي المنتخب الدنماركي مع المنتخب التشيكي، وعودة لاعب ريال مدريد الإسباني المعار لصفوف الفريق آرسنال في يناير الماضي مارتن أوديجارد.

حجز المنتخب الإنجليزي مقعد في الدور النصف نهائي لبطولة يورو 2020، على حساب المنتخب الأوكراني، وحجز في المقابل المنتخب الدنماركي مقعد في نفس الدور على حساب المنتخب التشيك.

ويرصد دوت الخليج احداث البطولة وأبرز أحداث القارة العجوز.

إنجلترا وأوكرانيا

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيرة القاري منتخب أوكرانيا، بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليحجز مقعد في الدور نصف نهائي للبطولة، أمام المنتخب الدنماركي.

دخل المنتخب الإنجليزي المباراة بكل قوة أمام المنتخب الأوكراني، ليضربهم برباعية دون رد، وجاء أصدقاء هاري كين في المباراة، بكل دافع وقوة ليس في تحقيق الفوز بالمباراة بل بتحقيق البطولة، بعد إطاحتهم في الدور السادس عشر بالمنتخب الألماني، الذي كان عقدته في البطولات الكبرى الرسمية لمدة عقودز

الدنمارك والتشيك

حقق المنتخب الدنماركي الفوز بثنائية مقابل هدف، أمام منتخب التشيك، في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020ن ليحجز مقعد في الدور نصف النهائي أمام المنتخب الإنجليزي.

جاء توماس دولاني نجم منتخب الدنمارك المباراة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، ثم أحرز كاسبر دولبيرج هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوربية “يورو 2020”.

جاء الرد من المنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة عن طريق باتريك شيك، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح التشيك عن طريق فلاديمير كوفال قابلها باتريك شيك بتسديدة بالقدم اليمنى في الزاوية اليمنى لمرمى الدنمارك.

مارتين أوديجارد

عاد النرويجي مارتين أوديجارد إلى دياره ريال مدريد، بعد إنتهاء عقد إعارته مع الفريق الإنجليزي آرسنال، ليعود أوديجارد للفريق الملكي، بعد خوض موسم كامل مع المدفعجية، ملئ بالأحداث خاصتاً بعد إصابته في منتصف الموسم.