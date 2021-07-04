مدارس بعد الاعدادية بديلة للثانوية العامة في القاهرة الكبرى والمحافظات 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تتواجد الآن مدارس بعد الاعدادية، في القاهرة الكبرى والمحافظات الاخرى، والتي منها المدارس الفنية والعسكرية، حيث يتم التقديم بها بعد الشهادة الإعدادية. جدير بالذكر انها وتوفر هذه المدارس راتباً شهرياً لطلابها طوال فترة الدراسة، وكذلك توفر فرص عمل لاحقة في الشركات والمصانع التابعة لها. وعليه فيعرض “مصر فايف”، 12 مدرسة بعد الاعداديه بديلة للثانوية العامة، والتي يمكنك معرفتها من خلال هذا التقرير.

مدارس بعد الاعدادية 2021

يحق للطالب الآن بعد اتمامة الشهادة الإعدادية، التقدم إلي المدارس البديلة لثانوي العامة والازهرية، وعلى ذلك نتناول الشروط المطلوبة للتقدم في كل مدرسة على حدي.

مدرسة توشيبا العربي بعد الاعدادية

والتي تتخصص في مختلف مجالات التركيبات الكهربائية، والتصنيع الميكانيكي، التبريد والتكييف، بشرط تحصل الطالب على ما لا يقل عن 220 درجة، وان لا يزيد سنه عن 18 سنة في أول أكتوبر القادم.

– كما وتقبل مدرسة توشيبا العربي طلاب الإعدادية العامة والأزهرية، وتشترط تخطي الطالب اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، والتي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى تخطي المقابلة الشخصية بنجاح، كما ويتمتع خريجي مدرسة توشيبا العربي بالسفر لدولة اليابان لاستكمال الدراسة.

مدرسة “وي/ we” للاتصالات

وهي المدرسة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد من أهم الـ مدارس بعد الاعدادية في مصر، وتكون الدراسة بها لمدة 3 سنوات، وتشرط حصول الطالب على 250 درجة كحد أدنى، بالإضافة إلى عدم تخطيه سن الـ 18 سنة في أول أكتوبر. وكذلك ايضا أن يكون المتقدم لائقاً طبيا، وان يكون من أبوين مصريين، مع تخطيه اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تتم في المدرسة.

مدارس السويدي الثانوي

توفر هذه المدرسة وظائف مميزة في مجموعة السويدي الكتريك، في كلا من أقسام الخدمات اللوجستية، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة البلاستيك، والميكانيكا، ومكونات الطاقة الكابلات، وصيانة المحولات، والإلكترونيات الصناعية، ذيادة إلى إصلاح المعدات والأدوات الثقيلة.

– وتشترط للتقدم بها، حصول الطالب على الشهادة الإعدادية بـ 220 درجة، كما يشترط لا يتخطي عمر الطالب عن 18 سنة.

مدرسة الضبعة النووية

والتي تكون مدة الدراسة بها 5 سنوات ميلادية، وتقبل من مجموع 265 درجة، ويشترط إلأ تقل درجات الطالب في مواد الرياضيات واللغة الأجنبية عن 90%.

– ويوجد بها ثلاث أقسام كهرباء، وميكانيكا، والكترونيات، ومصروفات السنة الدراسية بها 3 الآف 320 جنيه، ويفضل بان يكون الطالب على دراية بنظام الكمبيوتر، واجتياز الاختبارات الطبية والعلمية، وكشف الهيئة للتعين بعد انتهاء الدراسة في مفاعل الضبعة النووي.

مدرسة المجمع التكنولوجي

وهي مدرسة للتعليم الفني والتكنولوجي، كما وقد سبق وأن تحصلت على منحة تقدر بمليون دولار، لإنشاء مركز للتدريب المهني، ويكون الحد الأدنى للقبول 220 درجة، ومدة الدراسة 7 سنوات.

– ويحصل خريج مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل، على درجة البكالوريوس، كما ويشترط للقبول تخطي الطالب اختبار القدرات، في الرياضيات واللغة الإنجليزية والمظهر العام.

مدارس مياه الشرب والصرف الصحي

توجد هذه الـ مدارس بعد الاعدادية، في محافظات القاهرة الكبري وبني سويف، والبحيرة، والمنوفية، وأسيوط. ويتم تعيين خريجي هذه المدارس، في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد التخرج، حيث تعمل على تأهيل كوادر مميزة من الشباب على النهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

يشترط للتقديم في تلك المدرسة، بان يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة، وأن يحصل على شهادة الإعدادية بـ 240 درجة.

مدرسة الميكاترونيات في مدينة بدر

بالشراكة بين وزارة التعليم والتعليم الفني، قد بدأ العمل في المدرسة الجديدة الميكاترونيات، والتي تقع في مدينة بدر ، ويتم قبول الطلاب من مدن بدر والعبور والشروق والعاشر والسلام وبلبيس والمناطق المجاورة لهم، وتصل مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.

– وجدير بالذكر أنه قد اعلن تنسيق مدرسة البترول 2021, ومواعيد التقديم والأوراق، والتي كذلك من أهم الـ مدارس بعد الاعدادية في مصر.

مدرسة مبارك كول

تصل مدة الدراسة بها 3 سنوات، ويتحصل الطالب على دبلوم الثانوي الصناعي، ويتقاضي خلال الدراسة مكافأة شهرية خلال مدة الدراسة، كما وتهتم بالتدريب العملي لمدة 4 أيام في الأسبوع وليومين نظري، وفي حالة رسوب الطالب سيتم تحويلة إلى مدرسة أخرى فلا يوجد بها نظام الإعادة.

مدرسة الإنتاج الحربي في محافظة حلوان

وهذه مدرسة بعد الشهادة الاعدادية، وتتخصص في مجالات تشغيل، الماكينات وأعمال السباكة، والتركيبات الميكانيكية، والمعالجات الحرارية، وتشكيل المعادن، واللحام، والبتروكيماويات، والتركيبات الكهربائية، والمعدات الكهربائية، والحاسبات ونجارة الأثاث، وتبريد وتكييف الهواء، وميكانيكا السيارات.

– ويشترط للقبول في المدرسة، ان يكون حاصلاً على 260 درجة، وأن يكون المتقدم من المقيمين في القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، ومرسي مطروح، والإسماعيلية ومرسى.

مدرسة التمريض العام

والتي تعد من أكثر الـ مدارس بعد الاعدادية، استقبالاً لطلبات التقديم، كما تتبع لوزارة الصحة المصرية، ويعمل الخريجين منها، في المستشفيات التابعة للوزارة كممرضين وممرضات بعد التخرج.

– كما وقد تم الإعلان تنسيق التمريض العسكري، وشروط القبول والأوراق.

المدرسة العسكرية الرياضية

ويكون نظام الدراسة في المدارس العسكرية الرياضية داخلية، ما عدا المدرسة الابتدائية، كما ويكون مناهجها وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، وهي مدرسة تختص بممارسة الرياضة، وتشارك في البطولات الدولية والمحلية المختلفة.

مدرسة المتفوقين 2021

وهي تعد من أقوي الـ مدارس بعد الاعدادية، حيث تشترط بأن يكون الطالب قد تحصل على الشهادة الإعدادية بنسبة 98%، وألا يتخطي 18 سنة، وأن يكون المتقدم حاصل على الدرجة النهائية في احدي المواد، على الأقل من المواد الثلاثة، العلوم والإنجليزية والرياضيات.