البابا تواضروس ينعى الراهب الشيخ يوحنا المقارى

جدة - نرمين السيد - وولد الأب يوحنا يوم 12 مايو 1931 وحمل اسم رؤوف جرجس، تخرج فى كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام 1951.

خدم فى كنيسة القديس الأنبا انطونيوس بشبرا، وأسس أثناء خدمته مجلة مرقس للأطفال فى بداية الستينيات من القرن الماضى، والتى تحولت فيما بعد لمجلة مرقس للشباب والخدام، واستمر فى إدارتها حتى نياحته.

ترهب يوم 7 يناير 1967، وكان من الرعيل الأول الذى بدأ فى تعمير دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت بتكليف من القديس البابا كيرلس السادس، وذلك فى مايو 1969.

سيم قسًا يوم عيد الملاك ميخائيل 19 يونيو 1972.

خدم داخل الدير فى خدمة المضيفة واستقبال الراغبين فى الرهبنة وإرشاد المبتدئين والرهبان الجدد، إلى جانب إدارته لمجلة مرقس.

وأقيمت صلاة تجنيزه فى الخامسة من مساء اليوم بديره، وأرسل البابا تواضروس رسالة تعزية لمجمع الدير، هذا نصها: "تعزيتى القلبية فى رحيل هذا الأب الراهب الوقور، متذكرًا رهبنته وجهاده وخدمته الديرية والكنسية.. المسيح يحفظ آباء هذا الدير العامر ويحفظ نعمته فى حياتكم.. ودومًا فى رعايته وحنانه.. على رجاء القيامة نودعه طالبين صلواته من أجلنا حتى نكمل أيام غربتنا بسلام واستعداد".