/638716/يورو-2020-إنجلترا-تطيح-بأوكرانيا-برباعية-نظيفة-في-الدور-ربع-النهائي

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيرة القاري منتخب أوكرانيا، بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليحجز مقعد في الدور نصف نهائي للبطولة، أمام المنتخب الدنماركيز

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين المنتخبين.

دخل المنتخب الإنجليزي المباراة بكل قوة أمام المنتخب الأوكراني، ليضربهم برباعية دون رد، وجاء أصدقاء هاري كين في المباراة، بكل دافع وقوة ليس في تحقيق الفوز بالمباراة بل بتحقيق البطولة، بعد إطاحتهم في الدور السادس عشر بالمنتخب الألماني، الذي كان عقدته في البطولات الكبرى الرسمية لمدة عقودز

أهداف المباراة

ضرب المنتخب الإنجليزي بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق هاري كين، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق رحيم ستيرلينج بإتجاه هاري كين المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي أوكرانيا داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السابعة والأربعون من عمر المباراة عن طريق هاري ماجوير، من خلال ركلة حرة مباشرة للمنتخب الإنجليزي بالقرب من حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء أوكرانيا، نفذها لوك شاو بعرضية إلى داخل المنطقة إرتقى لها المدافع المتقدم هاري ماجواير برأسية مقتنة وضعت الكرة داخل الشباك.

هاري كين يضرب بثنائية

جاء الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة خمسين من عمر المباراة عن طريق هاري كين، من خلال هجمة منظمة من لاعبي المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليسرى انتهت بعرضية متقنة عن طريق لوك شاو إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها هاري كين برأسية قوية وضعت الكرة داخل شباك الحارس جورجي بوشان.

هيندرسون يقتل المباراة

قتل الإنجليز المباراة بالهدف الرابع والأخير في اللقاء في الدقيقة الثالثة والستون من عمر المباراة عن طريق جوردان هيندرسون، من خلال ركلة ركنية لإنجلترا على يسار مرمى أوكرانيا، نفذها ماسون ماونت بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها جوردان هندرسون وحيدا دون أي رقابة دفاعية أمام المرمى برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك.