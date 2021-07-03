فيديو.. الرئيس يقيم مأدبة غداء تكريما لضيوف مصر عقب افتتاح قاعدة 3 يوليو

جدة - نرمين السيد - ونشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع يوتيوب، فيديو لمأدبة الغداء التى أقامها الرئيس، حيث ألقى كلمة خلالها.

وتناول الرئيس خلال كلمته مستجدات سد النهضة، وأن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، ولكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين، وذلك النهج هو ما أصرت عليه الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية، مع الجانب الإثيوبى.

وأكد الرئيس أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية، ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.

كما أكد الرئيس السيسى على أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط فى المناورة العسكرية.

واختتم الرئيس كلمته بتوجيه الشكر للدول الصديقة والدول التى تبذل جهودا للوساطة فى قضية سد النهضة، وذلك لما تمثله من أهمية للشعب المصرى.