شكرى: منع تركيا الإخوان من استخدام مواقع التواصل خطوة إيجابية

جدة - نرمين السيد - وأوضح شكرى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المعروض عبر شاشة "القاهرة والناس" أن قرار تركيا بشأن الإخوان يتسق مع قواعد القانون الدولى. وأكد شكرى على أن العلاقات الدولية الطبيعة، تكون مبنية على عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى، موضحا "ومن ذلك عدم السماح لأطراف مناوئة أن تعمل فى مواجهة دولة أخرى".

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