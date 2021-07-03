صحة الغربية: فحص 1.780 مواطنا فى قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية الدكتور عبدالناصر حميدة إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية "ميت السراج" التابعة لمركز المحلة، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، باستمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضح حميدة -فى بيان اليوم السبت- أن القافلة ضمت تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، إلى جانب التحاليل الطبية والآشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان للمواطنين الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم. وأفاد الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل بأن القافلة وقعت الكشف الطبى، على 1.780 حالة إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

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