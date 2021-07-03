اللواء محفوظ مرزوق: قاعدة 3 يوليو البحرية بها تكنولوجيا على أعلى مستوى

جدة - نرمين السيد - قال مدير الكلية البحرية الأسبق اللواء بحرى محفوظ مرزوق، إن قاعدة 3 يوليو البحرية ستستخدم فى التصدى لأى محاولات اختراق من القوى المعادية بواسطة الغواصات، مضيفا أن المناورة (قادر 2021) أظهرت قوة العمل المشترك والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة المصرية.





وأضاف مرزوق، فى اتصال هاتفى مع برنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن "قاعدة 3 يوليو البحرية تمتلك تكنولوجيا عسكرية على أعلى مستوى ستكتشف الغواصات المعادية، كما أنها متخصصة للقوات البحرية وقريبة للجهات الغربية".

وشدد على أن قاعدة 3 يوليو البحرية ستكون مجهزة لأى محاولات عدائية باستخدام الطائرات بدون طيار، كما أنها تؤمن ثروات الدولة المصرية.

ونوه إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تعمل على تحديث الأسطول البحرى، مؤكدًا أن الأسطول البحرى أصبح يمتلك أحدث منظومات القتال العالمية التى تؤمن حدودها من كل أعدائها، موضحا فى الوقت نفسه أن التسليح المستمر يأتى لوجود تغييرات مستمرة فى خطة العمليات، حيث إن القطع البحرية التى ظهرت اليوم حديثة وبأعلى مستوى تسليح.

وأوضح أن قاعدة 3 يوليو قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المراكب، وقادرة أيضا على تقديم الدعم الفنى والإمداد التقنى، منوها بأن هناك عائدا اقتصاديا من قاعدة 3 يوليو البحرية

واعتبر أن كل دول حلف شمال الأطلسى (الناتو) تستخدم الفرقاطة (فريم) الإيطالية المطورة، والتى تستخدمها مصر، مضيفا أن أمريكا تسعى لامتلاك الفرقاطة (فريم) لما تمتلكه من تكنولوجيا عالية، مبينا أن الفرقاطة (فريم) التى تستخدمها مصر تحمل طائرات مسلحة بأعلى تكنولوجيا، كما أنها تحدث اتزانا فى القوة العسكرية وتعد تفوقًا لمصر.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى اعترف بمنع مصر لكل محاولات الهجرة غير الشرعية.