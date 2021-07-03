/638713/البحرين-قاعدة-3-يوليو-البحرية-تعكس-حفاظ-مصر-على-تطوير-قدراتها-العسكرية

أكد ممثل العاهل البحرينى للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن البحرينى، أن قاعدة 3 يوليو البحرية تعد واحدة من الصروح العسكرية الحديثة، التى تعكس التطور والتقدم الذى تواصل تحقيقه القوات المسلحة المصرية فى ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيًا لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار، وأن يديم الله عليهما الأمن والاستقرار والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسى.

افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب

هذا وجاءت مشاركة ممثل العاهل البحرينى، نيابة عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فى حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى، وتجسيدا لقوة العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة والممتدة عبر السنين التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تهدف إلى تعزيز القوة العربية التى تتنامى فى هذا العصر، وأنه فى ظل هذه العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق سنمضى إلى العالم بثقة أكبر، كما أن مملكة البحرين تفخر بالإنجازات الكبيرة والنوعية التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسى فى جميع الميادين.

وأعرب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت، عن تشرفه بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، مشيدا بالمستوى العالى والمتقدم الذى أبدته القوات المصرية فى المناورات التى جرت خلال الافتتاح والتى عكست كفاءة هذه القوات وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام والمسؤوليات المنوطة بها.

هذا وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.