/638715/سامح-شكري-عن-الملء-الثاني-لسد-النهضة-مخالفة-أخرى-ورد-الفعل-سيكون-ملائم-لها

قال وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، أن الجانب الإثيوبي لم يكمل بناء السد ولن يحجز من المياه ما كان مقررا وسيتم حجز ما يقارب نصف الكمية، موضحا أن بناء السد سينتج عنه ضرر، كما أن الملء الثاني مخالفة أخرى للجانب الإثيوبي ، وسيكون لنا رد فعل ملائم له.

الدفاع عن المصالح المائية

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على برنامج حديث القاهرة، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مضيفا أنه حال عدم صدور قرار مناسب من مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة ستستمر مصر في العمل من خلال الاتصالات الدولية والتواصل مع الاتحاد الافريقي، منوهًا إلى أن مصر دائمًا تؤكد أن لديها العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية.

وأشار وزير الخارجية المصري ان السلطة المصرية لن تدخر أي جهد في حماية الأمن القومي المصري وحقوقها المائية، كما أن كل الوسائل متاحة للشأن المصري في التعامل مع أزمة لسد النهضة، وأن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي لتجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في القرن الإفريقي، مشددًا على أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تدل على ذلك وأشار إلى أهمية الموضوع.