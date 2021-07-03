جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس الحديدى، إن يوم 3 يوليو يوم عزيز على المصريين، حيث يمثل ذكرى عزيزة على قلوبهم اختارته القيادة السياسية لافتتاح قاعدة "جرجوب" البحرية شمال غرب البلاد، والتى أطلق عليها "قاعدة 3 يوليو".





وخلال تقديمها برنامج المذاع على قناة "ON"، اليوم السبت، أوضحت الحديدى: "رسالة قوة جديدة للأصدقاء ورسالة ردع للأعداء، وليست رسالة عدوان، رسالة سلام وليست رسالة حرب، فمصر فى تاريخها لا تعتدى لكنها تحمى أرضها وسمائها وسواحلها من أية اعتداء، أو حتى مجرد التفكير فيه". وأتمت قائلة: "لكن إذا كتب علينا القتال فنحن أهل له". وحول مشاركة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى فى افتتاح القاعدة البحرية، أكدت لميس الحديدى: "صديق عزيز على مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى بالاضافة لمشاركة لرئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. لميس الحديدى: افتتاح قاعدة 3 يوليو رسالة قوة للأصدقاء وردع للأعداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.