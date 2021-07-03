/638711/أحمد-سامي-يعلن-قائمة-سموحة-أمام-الأهلي-بالدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة استعداداته لمواجهة نظيره فريق النادى الأهلي، المقرر لها غدا الأحد على ملعب ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وعقب المران الختامي أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق قائمة تضم 20 لاعبا للقاء الأهلي.

ويستعرض دوت الخليج قائمة فريق سموحة أمام الأهلي.

قائمة سموحة أمام الأهلي

وضمت قائمة سموحة كل من الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود البدري، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أطهر الطاهر، شريف رضا، أحمد حمص، محمد رزق، محمود حليمو، محمد ليلة، رفيق كابو، محمد نادي، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر، عرفة السيد، ديريك نسيبامبي.

تصريحات أحمد سامي

وتحدث أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن أهمية مواجهة الأهلي غدا، ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز، قائلا: " تنتظرنا مباراة هامة غدا وينبغي علينا تحقيق نتيجة إيجابية فيها، هي مباراة مهمة جدا لنا لضمان الاستمرار في موقع متميز في جدول الدوري".

وتابع: "علينا اللعب بندية من أجل الخروج بالنتيجة المرجوة، نواجه فريق الأهلي القوي الذي يمتلك مجموعة من العناصر المتميزة".

الأهلي أمام سموحة

وبخصوص الأهلي، قال أحمد سامى: "الأهلي تعادل في آخر مباراة أمام بيراميدز، ويجب أن نكون في أتم جاهزية لمواجهتهم لأنهم يسعون للفوز ونحن كذلك بعد خسارتنا أمام الإسماعيلي".

وأكد أن فريقه دائما يلعب تحت الضغط، مضيفًا: "هدفنا اللعب بشكل جيد والضغط سيكون على كلا الفريقين، ويجب أن يكون لدينا عقلية مميزة من حيث الصبر".

قائمة الأهلي أمام سموحة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي -مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعه-سعد سمير-علي معلول-محمود وحيد-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم

خط الوسط:ألو ديانج-عمرو السولية-حمدي فتحي-أكرم توفيق

خط الهجوم:محمود كهربا-مجدي أفشة-صلاح محسن-محمد شريف-جونيور أجاي-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر