بكلمات حزينة بن ريال مدريد يودع آرسنال ويعود لدياره الملكي

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عاد النرويجي مارتين أوديجارد إلى دياره ريال مدريد، بعد إنتهاء عقد إعارته مع الفريق الإنجليزي آرسنال، ليعود أوديجارد للفريق الملكي، بعد خوض موسم كامل مع المدفعجية، ملئ بالأحداث خاصتاً بعد إصابته في منتصف الموسم، ويرصد دوت الخليج طريق أوديجارد للعودة لريال مدريد.

نشر الدولي النروجي مارتين أوديجارد صاحب الثانية والعشرين عام، علي حسابة الشخصي “ انستجرام” رسالة لجمهور وعاشقي فريق آرسنالن وهو يشكرهم على ذلك الموسم، وبكلمات حزينة يغادر ويعود للملكي.

رسالة أوديجارد لآرسنال

وقال أوديجارد:" شكرًا جزيلاً على هذه الأشهر الستة، آرسنال”.

وأضاف: “سيظل وقتي مع عائلة أرسنال دائمًا مكانًا خاصًا في قلبي”.

وواصل: “أريد أن أشكر الجميع في النادي عن معاملتهم التي جعلتني أشعر بها كأنني جزء من العائلة منذ اليوم الأول”.

وزاد: “شكر خاص للجماهير ، حتى بدون وجودكم في المدرجات معظم الموسم ، لقد شعرت بكم معي في جميع الأوقات”.

وأردف: “شكراً جزيلاً للمدرب و مساعديه على كل شيء تعلمته أثناء تواجدي. شكراً لجميع زملائي في الفريق على هذا الوقت الرائع داخل وخارج الملعب”.

واختتم: “سوف أفتقدكم جميعا شكرا لكم عائلة جانرز، دائما في قلبي ".

رحلة أوديجارد مع آرسنال

عندما انضم مارتن أوديجارد إلى أرسنال على سبيل الإعارة من ريال مدريد في يناير، كان من المأمول أن يقود الفريق إلى النجاح في الدوري الأوروبي وإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز بين المراكز الأربعة الأولى. لكن لم تسر الأمور كما خطط لها الجميع. لماذا ؟

بعد أن بدأ بشكل مثير للإعجاب، أعاقت الإصابة تقدم مارتن أوديجارد. كما أصبح وقت لعبه محدودًا مؤخرًا، لكن لاعب خط الوسط النرويجي قدم ومضات من التألق، مما ذكرنا بالسبب الذي جعل الجميع ينظر إليه على أنه نجم في طور التكوين، كما أكد للجميع لماذا اشتراه ريال مدريد وسط ضجة كبيرة عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط.

ظهور مهارة أوديجارد

بدأ إوديجارد لعب كرة القدم على أرضية من الحصى في مسقط رأسه مدينة دارمين. تحت العين الساهرة لوالده، هانز إريك ، تدرب على الأقل 20 ساعة في الأسبوع خلال طفولته – وسرعان ما أصبح أفضل من الأطفال الأكبر سنًا من حوله. بعد انضمامه إلى سترومسغودست، واصل تسلق الفئات العمرية وانتهى به الأمر كصبي في غرفة ملابس مليئة بالرجال.