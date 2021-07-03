/638709/إداري-يتسبب-في-تسريب-عقد-رزاق-سيسية-مع-الزمالك-مستندات

كشف إداري في صفوف نادي الزمالك عن قيمة عقد اللاعب رزاق سيسية مع الفارس الأبيض ، الأمر الذي يوضح إمكانية انتقال اللاعب لأي نادي خلال الفترة المقبلة.

وحصل دوت الخليج على نسخة من عقود اللاعب مع القلعة البيضاء ، الأمر الذي أثار الجدل حول إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل ، حيث يحق للاعب الإنتقال لأي نادي في شهر يناير المقبل.

عقد رزاق سيسية مع الزمالك

وخرجت أنباء تشير لإستعداد النادي الأهلي التقدم بعرض لضم اللاعب خلال موسم الإنتقالات المقبلة ، خأصة أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وينضم للمارد الأحمر عن طريق الانتقال الحر.

وسادت حالة من القلق والخوف بين جماهير النادي الأهلي بسبب التعادل المفاجئ أمام بيراميدز في الجولة الماضية من منافسات الدوري الممتاز ، الأمر الذي أفقد المارد الأحمر نقطتين في صراعه على حسم اللقب، ويرصد دوت الخليج ظاهرة تحدث بعد تعادل المارد الأحمر وبيراميدز.

في العام الماضي يوم 11 / 10 / 2020 واجه الأهلي نظيره بيراميدز في الدوري وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين وشهد اللقاء أيضا اهدار لاعبي القلعة الحمراء ركلة جزاء خلال أحداث المباراة، بالإضافة لطرد عمرو السولية خلال أحداث الشوط الأول.

وعقب تعادل الأهلي مع بيراميدز أستطاع المارد الأحمر تحقيق انتفاضة فاز خلالها على الوداد المغربي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ثم حسم لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك في المواجهة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وانتهت بانتصار الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويخوض النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني مباراة هامة أمام سموحة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية بعد أن تعادل المارد الأحمر في المواجهة السابقة أمام بيراميدز بهدفيين لكل فريق.

وقرر بيتسو موسيماني إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي والعودة لتشكيل الفريق الأساسي بالإعتماد على طريقة 4/2/3/1 بوجود أليو ديانج وعمرو السولية في منتصف الملعب أمام رباعي دفاعي بشكل طبيعي، وأمامهم ثلاثي هجومي تحت رأس حربة وحيد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد شريف.