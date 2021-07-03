«يورو 2020»..توماس ديلايني يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الدنمارك والتشيك

/638707/يورو-2020توماس-ديلايني-يتوج-بجائزة-أفضل-لاعب-في-مباراة-الدنمارك-والتشيك

حصل توماس ديلايني نجم منتخب الدنمارك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب التشيك، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بذلك منتخب الدنمارك إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

استفتح توماس ديلايني أهداف المباراة، حيث سجل الهدف الأول لصالح منتخب الدنمارك في الدقيقة الخامسة، ثم أحرز كاسبر دولبيرج هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ثم أحرز باتريك شيك نجم فريق التشيك الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 49، وينتظر منتخب الدنمارك الفائز من منتخبي انجلترا وأوكرانيا، ويعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين:

تشكيل منتخب التشيك في مباراة اليوم أمام منتخب الدنمارك

حراسة المرمى: توماس فاسليك خط الدفاع: بوريل - توماس كالاس - سيلوستكا - سوفال. خط الوسط: توماس سوسيك - توماس هولز - أنتونين بارك - بيتر سيشفك - مسوبوست. الهجوم: باتريك شيك.

تشكيل منتخب الدنمارك في مباراة اليوم أمام منتخب التشيك

في حراسة حراسة المرمى: شمايكل.

في خط الدفاع: كريستنسن - سيمون كايير - فيسترجارد.

في خط الوسط: ستريجر - توماس ديلاني - إيميل هويبرج. يواكيم ماهلي.

في خط الهجوم: دامسجارد - كاسبر دولبرج - مارتن برايثوايت.

مشوار المنتخبين في البطولة

يسعى منتخب التشيك مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، وذلك بتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الدنمارك والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، ويذكر أن منتخب التشيك تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما حقق الفوز على منتخب هولندا في الدور ثمن النهائي من البطولة بنتيجة هدفين دون رد.

وعلى الصعيد الأخر يسعى منتخب الدنمارك إلى مواصلة النتائج الجيدة التي حققها خلال مشواره في بطولبة الأمم الأوربية "يورو 2020"، والتغلب على منتخب التشيك في مباراة اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، وكان منتخب الدنمارك تأهل إلى هذا الدور من البطولة بعدما استطاع التغلب على منتخب ويلز برباعية نظيفة في الدور ثمن النهائي من منافسات البطولة.

استطاع منتخب الدنمارك الفوز بأخر مباراة جمعت المنتخبين، والتي كانت عام 2013، ضمن تصفيات كأس العالم، وانتهت المباراة بفوز منتخب الدنمارك بثلاثية نظيفة.

تعد هذه النسخة من بطولة الأمم الأوربية “يورو 2020”، مميزة عن باقي النسخ السابقة، حيث تقام تلك النسخة من البطولة في 11 دولة أوربية مختلفة، احتفالا بمرور 60عام على بداية تنظيمها.