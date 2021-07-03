الدنمارك تتأهل لنصف نهائي يورو 2020 بثنائية ضد التشيك (فيديو)

حسم المنتخب الدنماركى تأهله للدور نصف النهائي من يورو 2020، عقب فوزه على نظيره التشيكى، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "باكو الأولمبي" بآذربيجان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، والمقامة في الوقت الحالي وتستمر حتى 11 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الدنماركى في الدور نصف النهائي لأمم أوروبا 2020، مع الفائز من مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا التي تقام في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت.

أحرز توماس ديلاني هدف التقدم لصالح المنتخب الدنماركى في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وأضاف كاسبر دولبيرج الهدف الثانى للمنتخب الدنماركى في الدقيقة 42 من زمن اللقاء.

ونجح باتريك شيك في تقليص الفارق بتسجيل أول أهداف المنتخب التشيكى في الدقيقة 49 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف ليتقاسم صدارة قائمة هدافى أمم أوروبا 2020 مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى الإحصائيات والأرقام القياسية، أنه تم تسجيل 24 هدفا عن طريق الضربات الرأسية في نسخة يورو 2020، أكثر من أي نسخة أخرى في تاريخ البطولة.

كما أحرزت الدنمارك 11 هدفا في نسخة يورو 2020 حتى الآن، وهو أكبر عدد من الأهداف في بطولات اليورو التي شاركوا بها، متخطين الرقم القياسي بتسجيل 9 أهداف في يورو 1984.

كما أصبح منتخب الدنمارك يملك سبعة لاعبين مختلفين سجلوا أهدافا في يورو 2020، أكثر من أي منتخب آخر.

وخاض منتخب الدنمارك المباراة بتشكيل ضم كل من: شمايكل - فيسترجارد - كريستينسين - كايير - ماهلي - هوبيرج - سترايجير - ديلاني – دولبيرج - برايثوايت – دامسجارد.

فيما جاء تشكيل التشيك ضد الدنمارك: فاتشليك - يان بوريل - توماس كالاس – سيلوستكا – كوفال - توماس سوتشيك - توماس هولش - أنتونين باراك - بيتر شيفتشيك – ماسوبست - باتريك شيك.

ودخل منتخب الدنمارك هذا اللقاء بعد فوزه السهل على منتخب ويلز برباعية نظيفة في دور الـ16، وذلك بعد البداية السيئة في البطولة بالخسارة في أول لقاءين إلا أنه عاد لينتصر بالأربعة على روسيا ومن ثم برباعية أخرى في ويلز.

ويتطلع منتخب الدنمارك لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق لقبه الثاني، حيث يتمسك المنتخب الدنماركي بمحاولة تكرار معجزة بطولة 1992 والتي توج خلالها باللقب.