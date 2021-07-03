9 نصائح للوقاية من أمراض القلب فى الصيف| تعرف عليها

تزداد خلال فصل الصيف معاناة البعض من أمراض القلب خاصة فيما يتعلق بضغط الدم واضطراب كهرباء القلب.

تؤثر الكثير من الأدوية المستخدمة لـ أمراض القلب بشكل سلبي عند تعرض الإنسان لدرجات الحرارة العالية، وعندما ترتفع درجات الحرارة، يبدأ جسمك في العمل بشكل مختلف قليلاً حيث يعمل القلب بجهد أكبر ويضخ الدم بسرعة إلى أجزاء أخرى من الجسم حتى تظل درجة حرارة الجسم منظمة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ southflcardio ” وجود أمراض القلب وحرارة الصيف معًا في غاية الخطورة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أن يعتنوا بأنفسهم بشكل خاص في الصيف.

إذا لم يتم تبريد الجسم بشكل صحيح فمن المحتمل أن يصاب الشخص بضربة شمس والتي قد تكون قاتلة في بعض الحالات، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أكثر عرضة للإصابة بها.

قدم موقع “ southflcardio ” أهم 9 نصائح تساعدك على البقاء بصحة جيدة وتجنب المشاكل المرتبطة بـ أمراض القلب فى الصيف:

تجنب التمارين والأنشطة القوية

تكون درجة حرارة الجسم أعلى في الصيف وعلى القلب أن يعمل بجهد أكبر إذا قام الشخص بأي نشاط بدني يتطلب المزيد من الطاقة مثل الجري فيضخ القلب الدم بسرعة.

اشرب الكثير من الماء

يساعد الماء الجسم على البقاء في درجة حرارة منظمة ويحافظ على ترطيب الجسم و ينظم ضربات القلب ويساعد جميع أجزاء الجسم للعمل بشكل جيد.

من أفضل الطرق للوقاية من أمراض القلب في الصيف شرب الكثير من الماء والمشروبات الأخرى التي تحتوي على إلكتروليتات جدًا في موازنة الماء والحفاظ على النظام الكهربائي للجسم .

تجنب الكافيين والكحول

كل من الكافيين والكحول يسببان الجفاف مما يشكل خطورة كبيرة على الصحة خاصة للمصابين بـ أمراض القلب، أما خلال الصيف فتزداد خطورة الكافيين والكحول لأنهما يسببان الجفاف الذي يضر القلب.

إيجاد مكان أكثر برودة

من الأفضل البقاء في المنزل في ساعات الذروة فى الصيف وتشغيل مكيفات الهواء أو المراوح ؛ و يجب على مريض القلب أن ينتبه بشدة لما يحيط به خاصة درجة الحرارة ويمكنه الذهاب إلى مكان آخر أكثر برودة مثل منزل صديق أو مكتبة .

ملابس خفيفة الوزن واللون

تمتص الألوان الداكنة الحرارة بينما تعكس الألوان الفاتحة الحرارة ، وفي فصل الصيف، يجب على من يعانون من أمراض القلب التأكد من ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة لتعكس أقصى قدر من الحرارة.

وبالمثل تمتص الملابس ذات الوزن الثقيل الحرارة، لكن الملابس الخفيفة لا تمتصها ويساعد ارتداء ملابس خفيفة الوزن في الهروب من الحرارة ومنع الجسم من التعرق.

واقي الشمس

يجب تجنب الخروج في الشمس، إذا لزم الأمر، ضع دائمًا واقيًا من الشمس قبل الخروج في الشمس. إذا تعرض الجسم لحروق الشمس فسيكون من الصعب عليه البقاء في درجة حرارة منخفضة، وهو أمر غير جيد لمرضى القلب.

علاوة على ذلك يجب أن يحتوي الواقي من الشمس على عامل حماية 30 مما يعني أنه يمكن أن يحميك من الحرارة جيدًا.

راقب لون البول

يعني البول الداكن أنه أكثر تركيزًا والجسم مصاب بالجفاف، وفي فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى الكثير من الماء أكثر من المعتاد ليبقى رطبًا، ويجب أن تتأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء وتتناول كمية كافية من السوائل الأخرى بحيث يكون بولك فاتح اللون مما يدل على أنك مرطب بشكل صحيح.

قياس الوزن قبل التمرين وبعده

يجب على المصاب بـ أمراض القلب تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خاصة في فصل الصيف، وإذا كان لا يزال يريد التمرين ، فعليه التأكد من أن التمارين خفيفة ولا تضغط على قلبك لضخ الدم بشكل أسرع.

من الأفضل قياس وزنك قبل البدء في التمرين وبعد الانتهاء، من خلال ذلك، يمكنك حساب وزن الماء المفقود أثناء التمرين ثم اشرب كمية الماء التي تعتقد أنك فقدتها.

أكل صحي وخفيف

من الأفضل أن تشرب أكثر من تناول الأكل في الصيف وينبغى على المصابين بـ أمراض القلب اتباع نظام غذائي خفيف ومغذي وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات وهذا يضع ضغطًا أكبر على القلب ولا يفيد الصحة.

يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب تجنب الخروج في الشمس لأن الحرارة تؤثر عليهم أكثر من الأشخاص العاديين ويجب أن يتأكدوا من اتباعهم للنصائح للبقاء بصحة جيدة في الصيف وأهم نقطة هي الحفاظ على برودة أجسامهم عند درجة حرارة ثابتة.