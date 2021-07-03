بالمعدول- 3 يوليو 2013.. بيان استعادة الهوية المصرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فيكتور فى حلقة جديدة من برنامجه بـالمعدول، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت: "مفيش أجمل من اليوم ده 3 يوليو، لأنه يوم استعادة الهوية المصرية، واللى النهاردة بيواكب افتتاح الرئيس السيسى وضيوفه الكرام لقاعدة 3 يوليو على الساحل الشمالى".

وأوضح: "زى النهاردة من 8 سنين، كنا فى أشد لحظات الانتظار لأجمل بيان فى تاريخ مصر الحديث، كنا فى كل ميادين وشوارع مصر، ومش هبالغ لو قلت إن بيان القوات المسلحة المصرية الذى ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك، يوم الأربعاء 3 يوليو 2013، هو الأهم والأروع والأجمل فى تاريخ مصر".

وواصل فيكتور: "من الأحد 3 يونيو وحتى الأربعاء 3 يوليو 2013 كان ملايين المصريين فى شوارع المحروسة لخلع وعزل الجماعة الإرهابية ورئيسها".

وأكد: "ده مكانش تمرد على فترة السنة بتاعت حكم الإخوان، لكن تقدروا تقولوا إن ده الشعرة التى قصمت ظهر البعير، والفترة دى كانت آخر حاجة علشان يبان المشهد كامل والمصريين يعرفوا إنهم تجار دين، لا فارق معاهم بلد ولا هوية ولا حضارة ولا تاريخ".

وتحدث الإعلامى شنودة فيكتور فى برنامجه عن تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها وانتشارها، مشيرا إلى أن هذه الجماعة انتشرت فى الفترة من 1928 وحتى ثورة 1952، لكنها انحسرت فى الستينات.

وتابع: "عادت الجماعة مرة أخرى، للصعود التدريجى والانخراط فى المجتمع بكل قطاعات سواء مدارس، وجامعات، ونقابات، وأندية، وابتدوا يصنفوا المجتمع ده مسلم ده مسيحى، ده متدين ولا مش متدين، دى محجبة ودى لأ، عبر تقسيم المجتمع الهدف الظاهر منه هو الدين للتقرب لربنا، لكن الهدف الحقيقى غير الظاهر هو تفتيت المجتمع المصرى للسيطرة على مفاصله".

كما تطرق فيكتور خلال الحلقة إلى أزمة فتاة الفستان، التى انتشرت خلال الأيام الماضية، والتى حكت أنه أثناء خروجها من اللجنة سألها المراقب عن دينها بعد ما نظر إلى فستانها خلال مغادرتها اللجنة، إلا أنها أثناء المغادرة فوجئت بمراقبتين يستنكرون الفستان التى ترتديه، حتى أن إحداهن نادت الأخرى لتشاهدنى، ثم وجهت لى الكلام قائلة : "نسيتى تلبسى بنطلونك ولا إيه".