البحرين: قاعدة 3 يوليو تعكس حفاظ مصر على تطوير قدراتها العسكرية

جدة - نرمين السيد - أكد ممثل العاهل البحرينى للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن البحرينى قائد الحرس الملكى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن قاعدة 3 يوليو البحرية تعد واحدة من الصروح العسكرية الحديثة، التى تعكس التطور والتقدم الذى تواصل تحقيقه القوات المسلحة المصرية فى ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيًا لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار، وأن يديم الله عليهما الأمن والاستقرار والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسى.





جاءت مشاركة ممثل العاهل البحرينى، نيابة عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فى حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى، وتجسيدًا لقوة العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة والممتدة عبر السنين التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تهدف إلى تعزيز القوة العربية التى تتنامى فى هذا العصر، وأنه فى ظل هذه العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق سنمضى إلى العالم بثقة أكبر، كما أن مملكة البحرين تفخر بالإنجازات الكبيرة والنوعية التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسى فى جميع الميادين.

وأعرب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت، عن تشرفه بحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، مشيدا بالمستوى العالى والمتقدم الذى أبدته القوات المصرية فى المناورات التى جرت خلال الافتتاح والتى عكست كفاءة هذه القوات وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام والمسؤوليات المنوطة بها.

وفى السياق، هنأ السفير البحرينى لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد هشام بن محمد الجودر، الرئيس السيسى، والحكومة والشعب المصرى بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، ومواصلة الإنجازات والمشروعات الحيوية النوعية التى تحققها مصر الشقيقة فى مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية.

وأكد السفير البحرينى أن مشاركة مستشار الأمن البحرينى، نيابة عن عاهل البحرين، فى افتتاح القاعدة ومتابعة فعاليات المناورة (قادر 2021)، يعد تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تربط المملكة ومصر على مر التاريخ، وأن قوة مصر هى قوة للعرب جميعًا، مضيفًا أن مملكة البحرين تثمن دور مصر فى حفظ الأمن والسلم بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأوضح السفير البحرينى أن بطولات القوات المسلحة المصرية - التى يسطرها التاريخ - ستظل مصدر فخر واعتزاز لأبناء الأمة العربية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين أعلنت تأييدها لمصر فى حماية وتأمين حدودها، معربًا عن تقدير المملكة للجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستويين الإقليمى والعربى، خلال المرحلة الدقيقة الحالية التى تتعاظم فيها التحديات، وذلك فى ضوء دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى.

كما نوه بالخصوصية التى تتمتع بها العلاقات البحرينية المصرية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، والتوافق فى وجهات النظر والرؤى بين البلدين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين فى جميع المحافل الدولية والإقليمية، متمنيًا لمصر مزيدًا من التطور والإزدهار.