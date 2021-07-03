محمد عزمي بندوة دوت الخليج: العضوية فى حزب الحركة الوطينة بـ100 ألف جنيه

/638705/محمد-عزمي-بندوة-تحيا-مصر-العضوية-فى-حزب-الحركة-الوطينة-بـ100-ألف-جنيه

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، إن حزب الحركة الوطنية زادت فيه اشتراكات الأعضاء حتى إنها وصلت لـ 100 ألف جنيه، وهذا يدخل فى سياق السمسرة والتجارة وليس تقلد منصب سياسي.

دوت الخليج

النائب محمد عزمي: لن نتخلى عن حزب الحركة الوطنية

وتابع عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي، هدفنا القيام بعملية إصلاح سياسي، ومن هذا المنطلق نسعى إلى تعديل قانون الأحزاب، حتى يكون مواكبًا للعصر الذى نعيش فيه ومع طموح الشباب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي:" أعد الجميع بأننا لن نتخلى عن حزب الحركة الوطنية، وسوف نتخذ جميع الاجراءات القانونية فى هذا الشأن".

محمد عزمي: لا يوجد تمكين داخل الأحزاب السياسية

واستكمل عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي، حديثه قائلًا:" لا يوجد تمكين داخل الأحزاب، والشباب فى الأحزاب يتم وأد أفكارهم واغتيال طموحاتهم بشكل واضح".

هذا وكان النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، قد وجه عنيفًا للحزب، أمس الأربعاء، حيث قال:” قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة و المقحفة أدت إلي تمثيل برلماني لا يعكس كم العمل و قوة كوادره الشابة الفتية على الارض بل عكس شيي واحد وهو حبكم للسلطة و الأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب”.

وكانت هيئة مكتب الأمانة العامة للتواصل السياسي المركزي، بحزب الحركة الوطنية، قد تقدمت باستقالة جماعية منذ قليل، وذلك لمخالفة السياسات القائمة لقواعد العمل السياسي وفقًا لما جاء فى بيان الأعضاء منذ قليل.