نور الشيخ بندوة دوت الخليج: حزب الحركة الوطنية بيصفى الكوادر.. وخالى من القامات السياسية

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قال الدكتور نور الشيخ، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية سابقًا، إن القرارات التى تم اتخاذها بشأن فصلى جاء من قامات غير سياسية، فهي تُعد من وجهة نظرى غير مبررة وليس لها دليل.

دوت الخليج

نور الشيخ يكشف تفاصيل قرار فصله من حزب الحركة الوطنية

وتابع الأمين المساعد لحزب الحركة الوطنية، الدكتور نور الشيخ، حديثه قائلًا:" جاء لي اتصال هاتفى الساعة 12 بالليل من قبل أحد الأعضاء، قال لي بالنص:" أنت اتغدر بيك وتم فصلك من حزب الحركة الوطنية".

نور الشيخ: القيادات بحزب الحركة الوطنية حاولت تزييف الحقائق

وأضاف الدكتور نور الشيخ، خلال حديثه بندوة دوت الخليج، قائلًا:" القيادات حاولت تزييف الحقائق ونسب المجهودات التى قمنا بها لهم، وهذا بخث لحقوقنا، وأود أن أعرف ما هي المجهودات التى قاموا بها حتى نعرف ماذا قدموا.

وتابع الدكتور نور الشيخ، الأمين المساعد لحزب الحركة الوطنية، حديثه متسائلًا:" بعد أن وضعنا الحزب في تلك المكانة يكون هذا جزاؤنا".

وأضاف الدكتور نور الشيخ، حديثه قائلًا:" رئيس الحزب دائما ما كان بقول "لن أخرج من هذا الحزب إلا جثة".