/638702/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-إنجلترا-وأوكرانيا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب إنجلترا وأوكرانيا بعد لحظات في التاسعة مساء، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، وجاء المنتخبين بتشكيل كلا منهم بفريق مدجج بالنجوم الصغيرة واللامعة في عالم كرة القدم.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في المباراة. وقرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا العودة لطريقة 4-3-3 بعدما خاض المباراتين السابقتين بطريقة 3-4-3. تشكيل منتخب إنجلترا: المرمى: جوردان بيكفورد. الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شاو. الوسط: كالفين فيليبس – ديكلان رايس – ماسون ماونت. الهجوم: رحيم ستيرلينج – هاري كين – جادون سانشو. على الجانب الآخر جاء تشكيل المنتخب الأوكراني كالآتي: تشكيل منتخب أوكرانيا حارس المرمى: جيورجي بوشان الدفاع: أولكساندر كارافاييف - إليا زابارني - ميكولا ماتفينكو - سيرجي كريفتسوف وسط الملعب: مايكولينكو - سيرجي سيدورشوك - أولكساندر زينشينكو - ميكولا شابارينكو الهجوم: أندري يارمولينكو - رومان يارمشوك

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