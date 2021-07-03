محمد عزمي بندوة دوت الخليج: حزب الحركة الوطنية تحول إلى «عزبة» قائم على التوريث

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تحدث النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، خلال ندوة دوت الخليج، التى تقام الآن بشأن قرار فصله من حزب الحركة الوطنية المصرية، مقدمًا عدد من التصريحات والانتقادات شديدة اللجهة لقيادات الحزب.

دوت الخليج

النائب محمد عزمي يهاجم حزب الحركة الوطنية

وقال عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي:” هناك عدد من الأحزاب سياستها تخالف سياسة الدولة فى دعم ومساندة الشباب، مثال على ذلك بدلًا من تصعيد الكوادر الشبابية تقوم قيادات بعض الأحزاب بوأد طموحات الشباب، واغتيال أحلامهم، وهناك أيضًا عدد من الأحزاب أيضًا تدعم شبابها.

محمد عزمي: حزب الحركة الوطنية تحول إلى عزبة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي:” التضامن الذى حدث على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لمجهودنا، وحزب الحركة الوطنية به تجربة واضحة للتوريث، وهو ما تم على أساسه قرارت فصلى والأعضاء الآخرين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي:” فى الحزب معايير الترقي، دون خبرة ولا كفاءة، ونحن لسنا أمام ممارسة سياسة، بل نحن فى واقع اسمه «مرض حب السلطة»، حتى أن السيد عبد الرءوف السيد، قد عين نجله أحمدعبد قائم بأعمال رئيس الحزب.