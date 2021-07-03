/638700/يورو-2020-الدنمارك-تواصل-التحليق-للدور-نصف-النهائي-على-حساب-التشيك

انتهت أحداث مباراة المنتخب التشيكي والمنتخب الدنماركي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح المنتخب الدنماركي، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب باكو الأولمبي.

يرصد دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين المنتخبين.

استفتح توماس دولاني نجم منتخب الدنمارك المباراة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، ثم أحرز كاسبر دولبيرج هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوربية “يورو 2020”.

جاء الرد من المنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة عن طريق باتريك شيك، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح التشيك عن طريق فلاديمير كوفال قابلها باتريك شيك بتسديدة بالقدم اليمنى في الزاوية اليمنى لمرمى الدنمارك.

خرج أوندريج سيلوستكا لاعب المنتخب التشيكي في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، بعد تعرضة للإصابة، ودخول جاكوب برابيتش.

تشكيل منتخب التشيك في المباراة

في حراسة المرمى: توماس فاسليك .

في خط الدفاع: بوريل - توماس كالاس - سيلوستكا - سوفال .

في خط الوسط: توماس سوسيك - توماس هولز - أنتونين بارك - بيتر سيشفك - مسوبوست .

في خط الهجوم: باتريك شيك .

تشكيل منتخب الدنمارك في المباراة

في حراسة حراسة المرمى: شمايكل .

في خط الدفاع: كريستنسن - سيمون كايير - فيسترجارد .

في خط الوسط: ستريجر - توماس ديلاني - إيميل هويبرج. يواكيم ماهلي .

في خط الهجوم: دامسجارد - كاسبر دولبرج - مارتن برايثوايت .

اخر مواجهات المنتخبين

استطاع منتخب الدنمارك الفوز بأخر مباراة جمعت المنتخبين، والتي كانت عام 2013، ضمن تصفيات كأس العالم، وانتهت المباراة بفوز منتخب الدنمارك بثلاثية نظيفة.

تعد هذه النسخة من بطولة الأمم الأوربية “يورو 2020”، مميزة عن باقي النسخ السابقة، حيث تقام تلك النسخة من البطولة في 11 دولة أوربية مختلفة، احتفالا بمرور 60عام على بداية تنظيمها.