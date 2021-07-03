محمد عزمي بندوة دوت الخليج: رئيس حزب «الحركة الوطنية» صحي من النوم الصبح وخد قرار فصلي

/638698/محمد-عزمي-بندوة-تحيا-مصر-رئيس-حزب-الحركة-الوطنية-صحي-من-النوم-الصبح-وخد-قرار-فصلي

تحدث النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، خلال ندوة دوت الخليج، التى تقام الآن، لمناقشة كواليس قرار فصله مع الدكتور نور الشيخ، من حزب الحركة الوطنية، وطرح أيضًا ما يتعلق بتمكين الشباب بالحياة السياسية.

دوت الخليج

محمد عزمي يهاجم حزب الحركة الوطنية

وقال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ:” كنا بنحلم أننا نشوف كيان كبير، يكون معبر عن أفكار الشباب، وهذه فكرتنا خلال الثلاث سنوات وعملنا بكل تفاني وإخلاص فى حزب الحركة الوطنية، من أجل أن يصعد فى الحياة السياسية”.

محمد عزمي: سياسة القيادات كادت أن تفتك بالحزب

وتابع عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي، حديثه قائلًا:” كانت هناك العديد من الأمور كادت أن تفتك بحزب الحركة الوطنية، لكن الشباب هو من أنقذ الموقف دائمًا، حيث أنه كانت هناك سياسات خاطئة كانت تتخذها القيادات، لم تكن مناسبة لقيمة العمل التى نبذله.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، النائب محمد عزمي:” الناس كانت تنتظر من الحزب الكثير، كانت تنتظر أن يكون المُنجي من الإخوان المسلمين وأن يتبع ممارسة سياسية صحيحة، لكن تدهورت حالة الحزب بسبب بعض السياسات.

وأختتم:” فوجئنا بصدور قرار فصل الأعضاء محمد الساحة، والدكتور نور الشيخ، وتجاهي، واتوقع أن هذا القرار لم يمر على الهيئة العليا، ولم يستند على أى تحقيات، ورئيس الحزب أن يواجهنا بالأدلة التى استند عليها فى قرار الفصل، مضيفًا:” رئيس الحزب صحي من النوم الصبح وخد قرار فصلي أنا والدكتور نور الشيخ”.