/638694/عودة-قائد-الزمالك-قبل-لقاء-غزل-المحلة-بالدوري

شارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق الجماعي كاملا مساء اليوم السبت بملعب النادي، بشكل طبيعين ويستعرض دوت الخليج أبرز ما جاء في مران الزمالك اليوم.

وكان الجهازان الفني والطبي بالزمالك قد قررا اكتفاء حازم إمام بخوضه جزءا خفيفا من مران أمس الجمعة على أن يستمر في أداء تدريبات تأهيلية منفردة.

وشارك إمام أمس في الجزء الأول من التدريبات بخوض تدريبات الركض، ثم فضل الجهازان الفني والطبي للفريق، أن يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي للوصول لحالة بدنية مثالية بعد تعافيه من الإجهاد العضلي في السمانة.

تدريبات ترفيهية

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبا ترفيهيا للاعبين بختام التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثماني مجموعات.. حيث تتواجه كل مجموعتين في مباراة خاصة على الكرة الطائرة بعد وضع أربعة حواجز عبارة عن شبكة كرة طائرة.

كما استغل البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي لاعبي الفريق، لخوض تدريب خاص بالتسديد على محمد عواد حارس مرمى الفريق.. حيث ظهر تحد خاص بين الثنائي تألق فيه عواد في فترات وبن شرقي في فترات أخرى، بينما سيطر شيكابالا على فترات أخرى.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، من أصل 27 مباراة، حقق من خلالها 18 فوز، ووقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين حتى الآن.

وفي الجانب المقابل يدخل فريق غزل المحلة وهو محتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 32 نقطة من أصل 27 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، ووقع في فخ التعدل في 11 مباراة، وفشل في تحقيق الفوز في 9 مباريات.