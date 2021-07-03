/638682/تعرف-على-فوائد-منتخب-اليد-من-خلال-المعسكرات-الأوربية

يقوم الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، بقيادة الإسباني روبيرتو باروندو المدير الفنى للفريق، بتجهيز اللاعبين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وذلك عن طريق إقامة العديد من المعسكرات في أوروبا، من أجل الاستعداد الكافي لأولمبياد طوكيو، وللمنافسة على التتويج بالميدالية الذهبية في البطولة.

ويعرض موقع دوت الخليج الفوائد التي تعود على لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم من خلال الإقامة في المعسكرات الأوربية التي قام بها المنتخب بقرار من

الإسباني روبيرتو باروندو المدير الفنى للفريق:

1- حدوث التوافق بين اللاعبين المحليين والمحتلارفين

تؤدي إقامة المعسكرات التي يقوم بها المنتخب الوطني لكرة اليد تحت قيادة الإسباني روبيرتو باروندو المدير الفنى للفريق، إلى انسجام اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين في الدوريات الخارجية، حيث تساعد تلك المعسكرات على فهم اللاعبين لبعضهم البعض.

2- الاحتكاك القوي

تساعد المعسكرات على احتكاك لاعبي المنتخب باللاعبين الأوربيين، وتساعدهم على زيادة الثقة بأنفسهم، والتعود على الاحتكاك بكبار المنتخبات، حيث استطاع منتخبنا الوطني تحقيق الفوز على منتخب كرواتيا بفارق هدف، وانتهت مباراة منتخبنا الوطني لكرة اليد أمام منتخب إسباني بفوز منتخب إسباني بفارق هدف، ضمن منافسات دورة إسباني الودية، والتي تقام لتجهيز المنتخبات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد ومنتخب فرنسا يوم الإثنين الموافق 5 يوليو الجاري، في المعسكر الذي يقام في دولة فرنسا، وبعد الإنتهاء من مباراة فرنسا، يلتقي مع منتخبي ألماني والبرازيل.

3- تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف

تساعد المعسكرات التي يقيمها المنتخب الأولمبي في الدول الأوربية، الجهاز الفني بقيادة الإسباني روبيرتو باروندو المدير الفنى للفريق، على معرفة نقاط القوة الموجوزدة في لاعبي المنتخب ويقوم بالتركيز عليها، بالإضافة إلى مساعدته على معرفة نقاط الضعف ليقوم الجهاز الفني بمعالجتها.

انتقال على زين إلى فريق برشلونة

الجدير بالذكر أن فريق برشلونة الإسباني تعاقد مع الدولي المصري علي زين نجم فريق الشارقة الإمارتي السابق لمدة عام واحد قابل للتجديد موسم أخر.

وانضم علي زين صاحب الـ 30 عاما، قادما من فريق الشارقة الإماراتي بعدما وافق إداراة الفريق الإمارتي على عرض برشلونة الإسبان، وانتقل اللاعب لمدة عام إلى فريق برشلونة الإسباني ويمتلك الفريق الكتالوني حق تجديد عقد علي زين لمدة عام اخر.