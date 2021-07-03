المصريين الأحرار: موقع قاعدة 3 يوليو استراتيجى ويضمن حماية الأمن القومى

وقال الحزب فى بيان له، إن افتتاح الرئيس قاعدة 3 يوليو البحرية الضخمة تزامنًا مع ذكرى بيان الانتصار للشعب والخلاص من جماعة السواد، رسالة مفادها أن مصر القادرة على صنع القرار تستطيع حماية وحفظ سيادتها بسواعد أبنائها وقواتها المسلحة الباسلة.
وأضاف الحزب، أن الموقع الإستراتيجى للقاعدة 3 يوليو العسكرية فى منطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى لمصر قرب الحدود الليبية يضمن حماية وصون الخط الحدودى وسلامة الجوار من الأشقاء لتحقيق أقصى درجات استقرار الأمن القومى.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع بقيادته الرشيدة إحداث طفرة نوعية داخل القوات المسلحة المصرية من تعدد الأسلحة وتنوعها واستحداث قواعد ومنظومة رائدة للقوات مما جعل قواتنا صدارة الأمم وفى عداد الأوائل عَالَمِيًّا بفضل القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال الدولة.
وأشار إلى أن وجود القاعدة العسكرية فى "جرجوب" تمثل تأمين اقتصادى وعسكرى للمنطقة من الساحل الشمالى على المتوسط مع حدود ليبيا، ولاسيما وجود أرصف حربية وتجارية ومهبط طائرات وميادين تدريب وعمليات، ومجمع أنشطة.
وأعرب حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء عن خالص الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية درع وسيف الوطن على الجهود العظيمة و مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد من كافة الحدود والاتجاهات.
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